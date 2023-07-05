8 июля 2023 года ФГБУК музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» отмечает Всероссийский Нахимовский праздник.

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Адмирал П.С. Нахимов родился всего в 18 км от Хмелиты, в селе Городок 5 июля 1802 года. Сегодня музей им. П.С. Нахимова – филиал музея-заповедника Хмелита.

По словам историков, Нахимов был «идеальным военным моряком», преданным Родине и флоту, потрясающе храбрым и способным на принятие неожиданных самостоятельных решений. Нахимов прекрасно проявил себя в нескольких военных конфликтах, но особо отличился в годы Крымской войны: в Синопском сражении эскадра под его командованием уничтожила большую часть сил османского флота на Чёрном море. Позднее Нахимов стал одним из руководителей обороны Севастополя и погиб на боевом посту, когда превосходящий по численности англо-франко-турецкий корпус высадился в Крыму. Как отмечают эксперты, своим примером адмирал Нахимов неоднократно доказал, что благодаря мужеству и хладнокровию можно решить даже те задачи, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми.

В честь адмирала Нахимова в Хмелите пройдет панихида на Спас-Волжинском погосте (10:40).

В 12:00 состоится поднятие Андреевского флага на площадке у музея П.С. Нахимова.

В 12:30 — выступление мужского xopa Заиконоспасского монастыря «Архангельский глас»; и затем в 14:30 — выступление ансамбля «Совечёра».

Хор «Архангельский глас» был создан в 2014 г. при храме Благовещения Пресвятой Богородицы села Павловская Слобода Московской области. С 2017 г. коллектив становится праздничным хором Заиконоспасского монастыря – древней обители в центре Москвы, на территории которой ранее располагалось первое отечественное высшее учебное заведение – Славяно-Греко-Латинская Академия.

Основа репертуара коллектива – духовные песнопения, народные песни, произведения российских композиторов, песни военных лет в оригинальных обработках.

Создатель, художественный руководитель и регент хора – выпускник Академии хорового искусства им. В. Попова, лауреат всероссийского конкурса Владимир Зырянов.

Сегодня коллектив регулярно участвует в праздничных и торжественных патриарших богослужениях в стенах Заиконоспасского монастыря, ведёт активную концертную и гастрольную деятельность, выступает на различных концертных площадках Москвы, Московской области и России. Программа концерта 8 июля включает в себя «Молитву о Руси» П.И. Чайковского.

Фольклорный ансамбль “Совечёра” был создан в 2012 году Василием и Ариной Довгань при участии замечательного баяниста Сергея Алексеева. Были записаны первые треки коллектива: “Ой со вечёра, с полуночи” и “Когда мы были на войне”.

Слово «Совечёра» (Совечора) происходит от старорусского «вечор», что означало: «вчера вечером».

Русский народный ансамбль регулярно выступает на ведущих концертных площадках Москвы, телеканалах центрального телевидения, международных форумах, творческих биеннале и частных мероприятиях как в России, так и за рубежом. “Совечёра” откроет для гостей мир народной песни – от проникновенной лирики до неудержимого веселья. Артисты не только поют – во время выступления они воссоздают атмосферу и стиль казачества с трюками, шашками, нагайками и показательными боями.

Также в Хмелите проходит выставка, приуроченная к Всероссийскому Нахимовскому празднику. Выставка предоставлена ГБУК Республики Крым «Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского»: «С.Н. Сергеев-Ценский – певец боевой славы».

С.Н. Сергеев-Ценский – выдающийся писатель-реалист, академик, доктор филологических наук, лауреата Сталинской премии. В эпопее «Севастопольская страда», в военных романах эпопеи «Преображение России», в повестях и рассказах С.Н. Сергеев-Ценский воспевает любовь к Родине, мужество и героизм русских людей, красоту народного подвига и отдельных героев, в том числе – адмирала Нахимова.

С.Н. Сергеев-Ценский, работая над «Севастопольской страдой» говорил: «Главное – показать крупным планом тех русских патриотов, которые кровью своей добыли воинскую славу Севастополю и России». Оборона Севастополя продолжалась 349 дней. Война разрушила город до основания (1356000 снарядов было выпущено по Севастополю), но и прославила его на весь мир. Этот город русской славы вошел в жизнь писателя с самого детства по рассказам отца и открыл главную страницу в его жизни и творчестве.

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