На конкурс духовной песни им. святителя Филарета Московского поступили заявки из 45 городов Подмосковья

В город­ском окру­ге Колом­на Мос­ков­ской обла­сти по бла­го­сло­ве­нию мит­ро­по­ли­та Кру­тиц­ко­го и Коло­мен­ско­го Юве­на­лия и при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти прой­дет II Откры­тый фести­валь-кон­курс духов­ной пес­ни име­ни свя­ти­те­ля Фила­ре­та. Гала-кон­церт побе­ди­те­лей и гостей состо­ит­ся 3 мая во Двор­це куль­ту­ры «Теп­ло­во­зо­стро­и­тель».

22 мар­та 2021 года орга­ни­за­ци­он­ный коми­тет завер­шил при­ём заявок. Для уча­стия во Вто­ром откры­том фести­ва­ле — кон­кур­се духов­ной пес­ни име­ни свя­ти­те­ля Фила­ре­та Мос­ков­ско­го посту­пи­ло 175 заявок из 45 горо­дов Мос­ков­ской обла­сти. Это соли­сты и вокаль­ные кол­лек­ти­вы куль­тур­но-досу­го­вых учре­жде­ний, вос­крес­ных школ, дру­гие кол­лек­ти­вы и испол­ни­те­ли духов­ных песен Подмосковья.

В сво­ем обра­ще­нии к участ­ни­кам Фести­ва­ля мит­ро­по­лит Кру­тиц­кий и Коло­мен­ский Юве­на­лий под­черк­нул: «Мы зна­ем, что духов­ное пес­но­пе­ние пред­по­ла­га­ет раз­мыш­ле­ние о Боге, жиз­ни Церк­ви и свя­тых людях, судь­бе Оте­че­ства. И пусть в этом году, нелег­ком для всех, дни про­ве­де­ния фести­ва­ля сов­па­дут с ожи­да­ни­ем и празд­но­ва­ни­ем Пас­хи, с вос­по­ми­на­ни­ем о свя­тых покро­ви­те­лях Коло­мен­ской зем­ли и Под­мос­ко­вья. Сер­деч­но при­гла­ша­ем твор­че­ские кол­лек­ти­вы епар­хии к уча­стию в фести­ва­ле и будем рады услы­шать испол­ни­те­лей, посвя­тив­ших себя пости­же­нию, по сло­ву свя­ти­те­ля Фила­ре­та, «духов­но­го разу­ма цер­ков­ной песни».

«Фести­валь духов­ной пес­ни име­ни свя­ти­те­ля Фила­ре­та» состо­ял­ся впер­вые в 2019 году, и он пока­зал, что огром­ное коли­че­ство жите­лей Мос­ков­ской обла­сти хотят поде­лить­ся сво­им твор­че­ством. Сре­ди них – мно­го моло­дых испол­ни­те­лей и семей­ных ансам­блей, пото­му что в нашем слож­ном инерт­ном мире важ­нее семьи, тра­ди­ций, духов­ных цен­но­стей, кото­рая несёт семья, нет.

Наш Фести­валь – соци­аль­но-зна­чи­мый и очень акту­аль­ный про­ект, пото­му что песен­ное твор­че­ство, кото­рое будет пред­став­ле­но на нем в этом году,– это и есть нема­те­ри­аль­ное куль­тур­ное насле­дие Мос­ков­ской обла­сти. Мы наме­ре­ны раз­ви­вать Фести­валь, делать его мно­го­жан­ро­вым и при­вле­ка­тель­ным для раз­ных поколений.

Уве­ре­на, что нынеш­ний Фести­валь прой­дёт на высо­кой твор­че­ской ноте и оста­вит самые доб­рые впе­чат­ле­ния, запом­нит­ся тёп­лой, душев­ной атмо­сфе­рой, все­гда при­су­щей Коло­мен­ской зем­ле», – обра­ти­лась к буду­щим участ­ни­кам Фести­ва­ля-кон­кур­са министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Харламова.

Оце­ни­вать выступ­ле­ния кон­кур­сан­тов на отбо­роч­ных эта­пах будет про­фес­си­о­наль­ное жюри, воз­гла­вит кото­рое Мак­сим Иса­а­ко­вич Дуна­ев­ский, народ­ный артист РФ, худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и пред­се­да­тель худо­же­ствен­но­го сове­та Мос­ков­ской област­ной филармонии.

20 апре­ля в Коло­мен­ском город­ском окру­ге состо­ит­ся 2 этап фестиваля-конкурса.

Поброб­ная инфор­ма­ция о фести­ва­ле пред­ста­ле­на на офи­ци­аль­ном сай­те www.filaret-fest.ru .

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