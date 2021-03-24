На конкурс духовной песни им. святителя Филарета Московского поступили заявки из 45 городов Подмосковья

В городском округе Коломна Московской области по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и при поддержке Министерства культуры Московской области пройдет II Открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета. Гала-концерт победителей и гостей состоится 3 мая во Дворце культуры «Тепловозостроитель».
22 марта 2021 года организационный комитет завершил приём заявок. Для участия во Втором открытом фестивале — конкурсе духовной песни имени святителя Филарета Московского поступило 175 заявок из 45 городов Московской области. Это солисты и вокальные коллективы культурно-досуговых учреждений, воскресных школ, другие коллективы и исполнители духовных песен Подмосковья.
В своем обращении к участникам Фестиваля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подчеркнул: «Мы знаем, что духовное песнопение предполагает размышление о Боге, жизни Церкви и святых людях, судьбе Отечества. И пусть в этом году, нелегком для всех, дни проведения фестиваля совпадут с ожиданием и празднованием Пасхи, с воспоминанием о святых покровителях Коломенской земли и Подмосковья. Сердечно приглашаем творческие коллективы епархии к участию в фестивале и будем рады услышать исполнителей, посвятивших себя постижению, по слову святителя Филарета, «духовного разума церковной песни».
«Фестиваль духовной песни имени святителя Филарета» состоялся впервые в 2019 году, и он показал, что огромное количество жителей Московской области хотят поделиться своим творчеством. Среди них – много молодых исполнителей и семейных ансамблей, потому что в нашем сложном инертном мире важнее семьи, традиций, духовных ценностей, которая несёт семья, нет.
Наш Фестиваль – социально-значимый и очень актуальный проект, потому что песенное творчество, которое будет представлено на нем в этом году,– это и есть нематериальное культурное наследие Московской области. Мы намерены развивать Фестиваль, делать его многожанровым и привлекательным для разных поколений.
Уверена, что нынешний Фестиваль пройдёт на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления, запомнится тёплой, душевной атмосферой, всегда присущей Коломенской земле», – обратилась к будущим участникам Фестиваля-конкурса министр культуры Московской области Елена Харламова.
Оценивать выступления конкурсантов на отборочных этапах будет профессиональное жюри, возглавит которое Максим Исаакович Дунаевский, народный артист РФ, художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии.
20 апреля в Коломенском городском округе состоится 2 этап фестиваля-конкурса.
Побробная информация о фестивале предсталена на официальном сайте www.filaret-fest.ru .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.