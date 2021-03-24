Санкт-Петербургский Международный культурный форум 2021 посвятят культурным кодам новой реальности

IX Санкт-Петер­бург­ский меж­ду­на­род­ный куль­тур­ный форум, про­ве­де­ние кото­ро­го запла­ни­ро­ва­но на 11–13 нояб­ря 2021 года, будет посвя­щён теме куль­тур­ных кодов новой реаль­но­сти. Меро­при­я­тие пла­ни­ру­ет­ся про­ве­сти тра­ди­ци­он­но в очном формате.

«Пан­де­мия под­верг­ла серьёз­но­му испы­та­нию нашу при­выч­ную жизнь. Во мно­гом имен­но твор­че­ство и искус­ство помог­ли людям пере­жить вре­мя само­изо­ля­ции, дали надеж­ду и уве­рен­ность на луч­шее. Куль­тур­ные инсти­ту­ции вышли из сло­жив­шей­ся ситу­а­ции очень достой­но, про­дол­жив радо­вать сво­их пре­дан­ных зри­те­лей каче­ствен­ным онлайн-кон­тен­том», – ска­за­ла Министр куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции Оль­га Любимова.

Гла­ва Мин­куль­ту­ры Рос­сии так­же под­черк­ну­ла, что форум по пра­ву счи­та­ет­ся зна­чи­мым собы­ти­ем, еже­год­но объ­еди­ня­ю­щим экс­пер­тов со все­го мира.

«Уве­ре­на, все заин­те­ре­со­ван­ные сто­ро­ны будут рады обсу­дить при­об­ре­тён­ный за этот пери­од опыт. Это поз­во­лит осмыс­лить тен­ден­ции новой реаль­но­сти и учи­ты­вать их при реа­ли­за­ции куль­тур­ной поли­ти­ки, выра­бо­тать ори­ен­ти­ры нашей буду­щей рабо­ты», – доба­ви­ла она.

Форум явля­ет­ся меж­ду­на­род­ной пло­щад­кой для встреч, пло­до­твор­но­го вза­и­мо­дей­ствия и обме­на опы­том меж­ду веду­щи­ми спе­ци­а­ли­ста­ми в обла­сти куль­ту­ры, пред­ста­ви­те­ля­ми госу­дар­ствен­ной вла­сти, обще­ствен­ны­ми дея­те­ля­ми и поли­ти­ка­ми раз­лич­ных стран мира.

В рам­ках дис­кус­си­он­ных пло­ща­док пла­ни­ру­ет­ся обсу­дить успеш­ные куль­тур­ные про­ек­ты и ини­ци­а­ти­вы, а так­же опыт циф­ро­ви­за­ции куль­тур­ных учре­жде­ний, кото­рые были реа­ли­зо­ва­ны в усло­ви­ях пре­одо­ле­ния труд­но­стей пандемии.

Орга­ни­за­то­ра­ми фору­ма высту­па­ют Пра­ви­тель­ство Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Мин­куль­ту­ры Рос­сии и Пра­ви­тель­ство Санкт-Петербурга.

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