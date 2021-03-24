К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России

Все рос­сий­ские реги­о­ны под­пи­са­ли согла­ше­ния о сотруд­ни­че­стве с циф­ро­вым тури­сти­че­ским сер­ви­сом Russpass, а чис­ло пред­ло­же­ний для путе­ше­ствен­ни­ков в нем уже пре­вы­си­ло 1,5 тыся­чи. Об этом сооб­щи­ла замм­э­ра Моск­вы Ната­лья Сергунина.

«Мы рады объ­явить, что к Russpass при­со­еди­ни­лись все реги­о­ны Рос­сии. Боль­шин­ство из них — почти 70 — уже под­го­то­ви­ли и пред­ста­ви­ли свои спе­ци­аль­ные тури­сти­че­ские про­грам­мы. Сер­вис посто­ян­но совер­шен­ству­ет­ся, рас­ши­ря­ет­ся гео­гра­фия пред­ло­же­ний для поль­зо­ва­те­лей. Их коли­че­ство сего­дня пре­вы­ша­ет 1,5 тыся­чи. Это, напри­мер, раз­лич­ные тема­ти­че­ские экс­кур­сии, гото­вые туры и марш­ру­ты для само­сто­я­тель­ных путе­ше­ствий», — рас­ска­за­ла Ната­лья Сергунина.

По ее сло­вам, на Russpass есть идеи для путе­ше­ствий по Цен­траль­ной Рос­сии, Ура­лу, Сиби­ри, Даль­не­му Восто­ку и югу стра­ны. Пред­ло­же­ния рас­счи­та­ны как на корот­кие, так и на дли­тель­ные поезд­ки, что поз­во­ля­ет выбрать наи­бо­лее ком­форт­ный темп отды­ха. Про­дол­жи­тель­ность марш­ру­тов — от несколь­ких часов до неде­ли и более. Так, тур по Кали­нин­град­ской обла­сти зай­мет восемь дней, а тур по Ива­но­во — однодневный.

Для люби­те­лей поез­док на машине создан раз­дел «Авто­пу­те­ше­ствия». В нем собра­ны марш­ру­ты по реги­о­нам с отправ­ле­ни­ем из Моск­вы. Сей­час пред­став­ле­но более 90 вари­ан­тов про­дол­жи­тель­но­стью от одно­го до шести дней. Как при­мер — шести­днев­ное семей­ное путе­ше­ствие с посе­ще­ни­ем Сер­ги­е­ва Поса­да и Переславля-Залесского.

Сер­вис рас­счи­тан на самую широ­кую ауди­то­рию, он помо­жет най­ти опти­маль­ный вари­ант и для моло­де­жи, и для семей с детьми. Про­грам­ма отды­ха зави­сит от инте­ре­сов само­го путе­ше­ствен­ни­ка — кто-то пред­по­чи­та­ет зна­ко­мить­ся с основ­ны­ми досто­при­ме­ча­тель­но­стя­ми, архи­тек­ту­рой и исто­ри­ей, а кто-то — с при­ро­дой выбран­но­го реги­о­на. При этом тури­сты могут спла­ни­ро­вать слож­ный марш­рут с исполь­зо­ва­ни­ем несколь­ких видов транс­пор­та, сра­зу при­об­ре­сти биле­ты на экс­кур­сии, в музеи и теат­ры, зара­нее при­смот­реть кафе и ресто­ра­ны, под­хо­дя­щие по цено­вой кате­го­рии и меню.

Инте­гра­ция с Russpass будет спо­соб­ство­вать, в част­но­сти, вза­им­но­му про­дви­же­нию тури­сти­че­ских про­дук­тов реги­о­нов, отме­ти­ла Министр туриз­ма Буря­тии Мария Бадмацыренова.

«Рес­пуб­ли­ка Буря­тия уже актив­но сотруд­ни­ча­ет с Моск­вой по реа­ли­за­ции турист­ских про­ек­тов и под­пи­са­ние согла­ше­ния — это оче­ред­ной этап рас­ши­ре­ния, и укреп­ле­ния дело­вых свя­зей наших реги­о­нов. Меро­при­я­тия по реа­ли­за­ции дан­но­го согла­ше­ния будут вклю­чать вопро­сы по раз­ви­тию дет­ско­го туриз­ма, кад­ро­во­го обес­пе­че­ния и про­дви­же­ния турист­ских про­дук­тов Рес­пуб­ли­ки Буря­тия и Моск­вы», — ска­за­ла она.

Для справ­ки:

Russpass — это онлайн-помощ­ник для тури­стов, помо­га­ю­щий упро­стить все орга­ни­за­ци­он­ные вопро­сы. В одном месте мож­но спла­ни­ро­вать соб­ствен­ный марш­рут поезд­ки по Москве и дру­гим горо­дам Рос­сии, купить биле­ты на само­лет, поезд, авто­бус, на посе­ще­ние куль­тур­ных пло­ща­док и мно­гое другое.

Такие инстру­мен­ты ста­но­вят­ся все более вос­тре­бо­ван­ны­ми, посколь­ку циф­ро­вой век­тор начи­на­ет пре­ва­ли­ро­вать и в туриз­ме — люди охот­нее выби­ра­ют путев­ки, биле­ты, гости­ни­цы и экс­кур­сии онлайн. Имен­но поэто­му Москва вме­сте с дру­ги­ми рос­сий­ски­ми реги­о­на­ми раз­ви­ва­ет сер­вис Russpass. Это поз­во­лит стать еще при­вле­ка­тель­нее для путе­ше­ствен­ни­ков и уве­рен­но кон­ку­ри­ро­вать за тур­по­ток, когда в мире будут сня­ты огра­ни­че­ния на меж­ду­на­род­ные поездки.

Сер­вис Russpass создан по ини­ци­а­ти­ве Пра­ви­тель­ства Моск­вы и запу­щен летом 2020 года. На дан­ный момент у Russpass более 380 парт­не­ров, сре­ди кото­рых свы­ше 100 туро­пе­ра­то­ров. Про­ект кури­ру­ют сто­лич­ный Коми­тет по туриз­му и город­ской Депар­та­мент инфор­ма­ци­он­ных технологий.

Недав­но на Russpass ста­ли доступ­ны три новые функ­ции. Появи­лась опция состав­ле­ния ком­би­ни­ро­ван­ных марш­ру­тов с исполь­зо­ва­ни­ем сра­зу несколь­ких видов транс­пор­та, интер­ак­тив­ная кар­та Рос­сии с досто­при­ме­ча­тель­но­стя­ми, музе­я­ми, теат­ра­ми и авто­ри­за­ция через соц­се­ти и попу­ляр­ные онлайн-сервисы.

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