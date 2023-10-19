Валерий Сюткин и Виола Сюткина с гостем

MR Private, направление элитной недвижимости компании MR Group, с проектом LUCE выступило партнером VI фестиваля The Art Newspaper Russia Film Festival. В понедельник, 16 октября, в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Обнаженная муза», ознаменовав открытие фестиваля. Картина Мартена Право — режиссерский двойной портрет художника Пьера Боннара и его главной музы, модели и супруги Марты, изображенной почти на трети полотен импрессиониста.



В рамках вечера MR Private представила свой камерный проект deluxe-класса — фамильный дом LUCE, который будет построен в самом центре Москвы, в Крестовоздвиженском переулке, в непосредственной близости к кинотеатру. Подчеркивая ценность авторского мастерства художника проект включает в себя, как новое строительство, так и восстановление части здания в стиле конструктивизма. Итальянец Marco Casamonti, архитектор фамильного дома, спроектировал вневременной объект — для современников и потомков, заложив в него идею об итальянском характере с русской душой.



«Архитектура, как и кино — высокое искусство. В ней выражаются веяния той эпохи, к которой обращено внимание мастера. Режиссер познакомил нас со сложной историей любви двух неординарных творцов — мужчины и женщины, а всемирно признанный архитектор Marco Casamonti представил в проекте LUCE преемственность поколений и эпох. Хорошую архитектуру, как и хорошее кино интересно изучать, погружаясь в детали, контекст места и дух времени. Благодаря фестивалю, организованному командой Инны Баженовой, мы еще раз убедились в глубокой и важной взаимосвязи девелопмента и мира искусства», — поделилась впечатлениями Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group.

Поддержка кинофестиваля об искусстве является практическим действием в реализации стратегии девелопера. MR Group поддерживает как культурные институции, так и отдельные таланты, становясь проводником между различными аудиториями. Напомним, что за 2022 и девять месяцев 2023 года компания поддержала несколько десятков культурных событий. Некоторые из них также прошли в стенах кинотеатра «Художественный», в частности, сентябрьский показ фильма Вуди Аллена «Великая ирония». Девелопер планирует продолжение интеграций и новые встречи на площадке.

Visited 1 times, 1 visit(s) today