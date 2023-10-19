Более 60 проектов – художественные фильмы, сериалы, документальное кино и анимацию – представят российские компании на международном кинорынке TIFFCOM в рамках 36-го Токийского международного кинофестиваля. Для российской киноиндустрии это станет первым масштабным офлайн-участием в одном из крупнейших азиатских рынков контента. Тринадцать компаний будут представлены на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном РОСКИНО.

Международные покупатели контента ознакомятся с проектами разных жанров: в пакете российских компаний – приключенческие фильмы, семейные сказки, триллеры, исторические сериалы, мультфильмы и мультсериалы для разных возрастов, а также документальные фильмы о космосе, защите окружающей среды, дикой природе.

В числе последних новинок, которые вышли в 2023 году и будут представлены на TIFFCOM, – масштабная космическая драма «Вызов», часть съемок которой велась на МКС; самый кассовый российский фильм в истории российского кинопроката «Чебурашка»; приключенческий фильм «Повелитель ветра» про кругосветный полет на воздушном шаре всемирно известного путешественника Федора Конюхова; фильм-катастрофа «Снегирь» про рыболовецкое судно, попавшее в шторм; сериал «Балет» и новый сезон исторической саги о Екатерине Великой «Екатерина. Фавориты»; загадочный триллер об опасностях ночного города «Кентавр», семейная сказка «По щучьему велению» и многие другие.

Международные дистрибьюторы смогут ознакомиться и с перспективными проектами, релиз которых запланирован на 2024 год. Это приключенческий фильм «Сто лет тому вперед», приключенческий детектив «Красный шелк» (копродукция Россия-Китай), а также комедия «Василий» (копродукция Россия-Мексика).

Почти треть проектов российских компаний, которые представят на TIFFCOM – анимационные фильмы и сериалы. В числе ключевых проектов – пятая часть франшизы «Снежная королева: Разморозка» (японский зритель уже знаком с предыдущими сериями этой киновселенной); полнометражные мультфильмы «Лунтик. Возвращение домой», «Чинк: Хвостатый детектив» и «Финник», мультсериалы «Ну погоди! Каникулы», «Цветняшки» и другие.

В 2022 году РОСКИНО организовало для российских компаний онлайн-участие в рынке TIFFCOM, по итогам которого был заключен ряд сделок. В этом году российские участники рассчитывают на более тесное взаимодействие и успешные переговоры с учетом офлайн-формата мероприятия.

Российское присутствие также будет заметным и на 36-ом Токийском международном кинофестивале, в рамках которого проходит рынок TIFFCOM: новая драма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего будет представлена в Основном конкурсе киносмотра. На фестивале состоится мировая премьера фильма.

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