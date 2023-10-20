В Большом зале Библиотеки иностранной литературы состоялся показ документального фильма «Ольга Кирова» (2022 г.) – о русской артистке балета, которая создала известную балетную школу в Аргентине. Киноленту Марии Лауры Васкес представили заместитель генерального директора Библиотеки иностранной директора за межрегиональному и международному сотрудничеству Мигель Паласио и продюсер фильма Василий Рудомино. Почетным гостем стал Посол Аргентины в России господин Эдуардо Антонио Зуайн

Вечер в «Иностранке» был наполнен символизмом: Ольга Кестер (Кирова – ее сценический псевдоним) приходилась основательнице и первому директору Библиотеки Маргарите Рудомино двоюродной сестрой. Идейным вдохновителем и продюсером фильма стал внук Маргариты Ивановны Василий Рудомино.

Фильм посвящен русской балерине, судьба которой, как судьбы многих русских эмигрантов начала XX века, напоминает приключенческий фильм. Ольга Кирова объездила с сольной концертной программой Европу, Африку и США и волею судеб оказалась в Буэнос-Айресе, где открыла одну из первых школ классического танца в Аргентине. Ее выпускники составили в 1960-1970-е годы славу аргентинского балета.

«У Ольги наследников в Аргентине не осталось. Нам удалось найти связи с наследниками дамы, которая управляла школой после смерти Ольги. Через ее семью мы смогли привезти в Россию архив балетной школы. Он позволил нам многое изучить и понять. Впереди еще большое исследование», - добавил Василий Рудомино.

Перед зрителями также выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Российской Федерации господин Эдуардо Антонио Зуайн. «Для нас всех очень важно сделать открытие, что рождение и развитие аргентинского балета, который сегодня пользуется популярностью и авторитетом на международном уровне, во многом обязано человеку, который родился здесь, на этих прекрасных землях. Наши народы, в первую очередь, объединяет культура. Потенциал отношений между Российской Федерацией и Аргентиной бесконечен», - подчеркнул господин Посол.

Visited 1 times, 1 visit(s) today