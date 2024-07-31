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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНа Литрес выросли продажи «Мертвой зоны» Стивена Кинга после покушения на Дональда...

На Литрес выросли продажи «Мертвой зоны» Стивена Кинга после покушения на Дональда Трампа

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес зафиксировал всплеск интереса к роману Стивена Кинга «Мертвая зона» после покушения 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На неделе с 22 по 28 июля электронная версия произведения заняла второе место в топе самых продаваемых книг, уступив только новинке — аудиокниге «Звездная Кровь-6. Тинг» digital-автора Романа Прокофьева.

В этот период было продано столько же экземпляров «Мертвой зоны» в цифровом формате, сколько в целом за первое полугодие 2024 года. Продажи книги на неделе с 22 по 28 июля выросли в 15 раз по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Если в начале июля продавалось по 4-6 книг в день, то на неделе с 22 по 28 июля — не менее 100 в день, а 22 и 28 июля — более 200.   Интерес к роману Стивена Кинга вырос после того, как в некоторых СМИ, как российских, так и зарубежных, а также в социальных сетях напомнили о схожести событий в «Мертвой зоне» с тем, что произошло на митинге Трампа 13 июля.

«О том, как похожи Трамп и Стилсон, пишут еще с тех пор, как первый баллотировался на пост президента США в 2016 году. А произошедшее с ним в середине июля запустило новую волну обсуждений, ведь в центре сюжета книги Кинга — покушение на будущего президента США. Главный герой — Джонни — получил жуткую травму и после нее, как ему кажется, начинает видеть будущее. Он убежден, что успешный политик Грег Стилсон, придя к власти, развяжет Третью мировую войну (правда, лет через 15), и решается устранить угрозу… «Мертвая зона» — действительно, один и лучших романов Стивена Кинга, однако читать его стоит не в поисках предсказаний и параллелей с реальными событиями. В книге много психологизма, ситуаций, когда каждому стоит задуматься над тем, на что мы тратим свою жизнь и во что верим. Главный герой ставит на кон все, что ему дорого, ради воплощения своей “миссии”, и в итоге теряет семью, любимую женщину, будущее и жизнь… Но в конце, благодаря письму Джонни отцу, мы видим, насколько призрачно было видение и в целом экстрасенсорика мужчины. Автор словно ставит нас перед вопросом, не лучше ли строить доводы опираясь на логику и здравый смысл?», — комментирует Анна Данилина, редактор группы компаний «ЛитРес».

Фото – www.irishtimes.com

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