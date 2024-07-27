3:0 в пользу «Фабрики»: популярный проект продолжает объединять креаторов с реальным сектором экономики

В Москве в самом разгаре работа «Фабрики дизайна 3.0». Проект, запущенный в 2022 году Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России, с каждым годом набирает обороты. Его цель «поженить» креативную составляющую с бизнес-сообществом, создать эффективную платформу для взаимодействия дизайнеров с производственными предприятиями и ведущими экспертами индустрии. Только в этом году на первый поток конкурса подали заявки более 480 дизайнеров из 34 регионов России. Задачи же им предоставили более 60 компаний от 40 отечественных компаний. Всего же за время своего существования на «Фабрике» было разработано более 480 дизайн-решений и подписано свыше 94 соглашения о сотрудничестве.

По словам генерального директора АКИ Гюльнары Агамовой, «Фабрика дизайна» способствует появлению в индустрии новых известных имен и знаковых кейсов.

— Крупные производственные предприятия дают участникам по-настоящему амбициозные задачи. В этом одна из причин популярности проекта. Мы рады, что благодаря конкурсу специалисты могут найти партнеров, разработать интересные решения и, наконец, громко заявить о себе.

Как отмечает управляющий директор часового завода «Ракета» Дэвид Хендерс-Стюарт, чья компания трижды участвовала в качестве заказчика, «Фабрика дизайна» — мощная и известная платформа, где встречаются дизайнеры и бизнесмены.

— У участников конкурса, которые создавали по нашему заказу макет портативный витрины для часов, были по-настоящему яркие идеи. Не гарантирую, что все решения найдут применение, но могу сказать точно, что часть из них будет использована, по крайней мере, для вдохновения, — сказал он.

По словам представителя обувного бренда «Эконика», также участвовавшего в конкурсе, бизнес испытывает довольно серьезную нехватку креативных кадров, которые могут предложить свежие идеи.

— На рынке работает определенное количество агентств, и всегда велика вероятность получить какое-то типовое решение. «Фабрика дизайна» показала, как классно, когда на одной площадке встречается практический крупный бизнес и креативщики. Одни получают свежие решения, другие — понимание запросов предпринимателей, — отметили в компании.

— Дизайнер – это проектировщик доверия к продукту, — уверен глава компании компании SmirnovDesign, член жюри конкурса «Фабрика дизайна» Сергей Смирнов. — Подчас именно дизайн является ключом к продажам и прибыли. Все дело в нашем восприятии. Например, даже если на программирование, сборку смартфона потрачен миллион часов, а на дизайн – всего тысяча, внимание мы обращаем в первую очередь на дизайн. Это отлично понимал Стив Джобс, когда создавал облик iPhone.

Он убежден, что дизайнер должен научиться искать компромисс между требованиями бизнеса и потребителя: с одной стороны, придумать недорогое решение, с другой — качественное и интересное.

Помимо понимания запросов и опыта реальной работы с крупными заказчиками, «Фабрика» дает возможность дизайнерам пообщаться с известными представителями индустрии, обменяться знаниями и найти долгосрочных партнеров.

— “Фабрика дизайна” позволяет по-новому взглянуть на продукцию и применить свежие, креативные идеи. Возможно, не каждая будет сразу воплощена в жизнь, однако все, безусловно, окажут влияние на последующую бизнес-стратегию. А дизайнеры, в свою очередь, получат опыт работы с реальными заказчиками и научатся делать не только стильные и оригинальные проекты, но и учитывать экономическую составляющую, — резюмировал Президент Союза Дизайнеров России, соорганизатор проекта «Фабрика дизайна 3.0» Виталий Ставицкий, подчеркнувший значимость предлагаемых проектов как для дизайнеров, так и для заказчиков.