На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Турции и Сербии

С 13 по 19 июня 2022 года в Москве пройдёт самый масштабный джазовый фестиваль за всю историю российского джаза! Впервые на протяжении 7 дней подряд в Москве выступят более 700 артистов из России и стран зарубежья.

Специальными гостями международного Московского джазового фестиваля станут легендарный мультиинструменталист и композитор Dr. L.Subramaniam (Лакшминараяна Субраманиам) из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary, а также джазовые музыканты из Турции и Сербии.

Также на Moscow Jazz Festival, который пройдет с 13 по 19 июня и будет посвящен Столетию российского джаза, выступят известные российские музыканты Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Мариам Мерабова и многие другие.

В субботу, 18 июня, хедлайнером фестивальной программы в Саду «Эрмитаж» станет L’One (Леван Горозия). Популярный рэп-исполнитель выступит в новом амплуа и представит композиции в джазово-фанковом стиле.

Московский джазовый фестиваль станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза и охватит собой весь город. Концерты открытия и закрытия Фестиваля пройдут на сцене Зала «Зарядье», а в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса.

На открытых сценах выступят более 700 артистов из 27 российских регионов. Гостей Фестиваля также ждет масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах столицы и образовательная программа в парке «Музеон» и саду «Эрмитаж».

Сцены в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут свободными для посещения.

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