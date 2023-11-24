На набережной Музея Мирового океана отметили 45-летие «научной карьеры» НИС «Космонавт Виктор Пацаев»

Вымпел Академии наук СССР впервые взвился на мачте судна «Космонавт Виктор Пацаев» 24 ноября 1978 года. Событие обозначило старт научно-космической карьеры корабля.

Славная история ошвартованного на Набережной исторического флота единственного сохранившегося судна космической связи впечатляет: под вымпелом АН СССР НИС «Космонавт Виктор Пацаев» выполнило 14 научных рейсов в Атлантическом и Индийском океанах, став свидетелем побед нашей страны в освоении космоса. «Космонавт Виктор Пацаев» входил в состав отряда кораблей морского космического флота, принимавших непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита страны и обеспечивавших испытания и полеты космических аппаратов. С 2001 года уникальное судно ошвартовано на набережной Музея Мирового океана в Калининграде. До 2017 года корабль выполнял свои задачи, обеспечивая связь с Международной космической станцией. В декабре 2021 года НИС «Космонавт Виктор Пацаев» передано в собственность Калининградской области. Правительством региона корабль был определен в Калининградский областной историко-художественный музей.

В день юбилея с праздником в формате видео-и аудиообращений поздравили дочь Виктора Пацаева Светлана и космонавты Роскосмоса Андрей Федяев, Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков. Космонавты поблагодарили Музей Мирового океана, Калининградский областной историко-художественный музей и экипаж судна за работу по сохранению легендарного корабля, поприветствовали всех, кто чтит историю и науку.

В мероприятии приняли участие представители ОКБ «Факел», курсанты КМРК, ученики гимназии №40 им. Ю. Гагарина, учащиеся космических классов лицея №23 Калининграда. Под аккомпанемент торжественного марша в исполнении оркестра Балтийского флота вымпел был поднят на мачте научно-исследовательского судна.

«45 лет для судна - важная дата. В экспозициях на борту корабля мы рассказываем об открытиях первых советских космонавтов, исследованиях на борту космических станций, эпохе начала покорения космоса. В этом году мы отмечали 90-летие со дня рождения Виктора Пацаева, и уже сейчас готовимся к значимой дате следующего года. Она связана еще с одним нашим земляком, большим другом музея, человеком, который впервые вышел в открытый космос. Это Алексей Леонов», - рассказала заведующая отделом истории музея-заповедника «Музей Мирового океана» Юлия Степанчук.

Также НИС «Космонавт Виктор Пацаев» присвоен знак «Морское наследие России», учрежденный Межведомственной комиссией по морскому культурному и историческому наследию при Правительстве Калининградской области. Решение об этом по предложению заместителя Председателя комиссии, генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светланы Сивковой принято на заседании в октябре 2023 года. Напомним, знак присуждается военным кораблям, гражданским судам, береговым сооружениям, сыгравшим значительную роль в истории русского флота. Сейчас он установлен на объектах морского наследия в разных регионах страны, знаком отмечены в том числе суда Музея Мирового океана – НИС «Витязь», ледокол «Красин» и подводная лодка Б-413. Теперь почетный знак будет закреплен и на судне «Космонавт Виктор Пацаев», для этого запланирована специальная торжественная церемония.



