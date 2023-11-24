Алексей Чекунков: «Якутия – передовой регион цифровых технологий»

Айсен Николаев подпишет Указ о развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия). Об этом Глава республики заявил на пленарном заседании Второго Федерального форума «Цифровой Алмаз», который проходил в Якутске 23-24 ноября.

Указ определит основные направления и проекты креативной экономики региона, в том числе создание в Якутске многофункционального кинопавильона полного цикла.

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что успех якутского кино – это результат того, что в 1992 году первый президент Якутии Михаил Николаев создал компанию «Сахафильм».

«С тех пор ребят, которые прошли обучение, становилось все больше, кинофильмов тоже снималось больше. И количество постепенно перешло в качество. Поэтому самое главное – это образование. Для быстрого реагирования на запросы креативной экономики у нас недавно в Якутии открылась шестая по счету в стране школа «Сбер-21». Это инновационный образовательный проект для подготовки ИТ-специалистов всех возрастов. Мы понимаем, что не будет быстрых успехов, если не будет долгосрочной стратегии. Исходя из этого, в скором времени я подпишу Указ о креативной экономике республики», - отметил Айсен Николаев.

Делясь впечатлениями о развитии креативных центров в Якутии, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что «Квартал труда», безусловно, оправдал себя. «В рамках работы по подготовке мастер-планов, которую мы ведём по поручению Президента РФ Владимира Путина планируется открытие подобных центров креативных индустрий, арт-кластеров во всех крупнейших городах Дальнего Востока. Мы видим, что появляются пространства, где талантливые люди могут собраться вместе, обменяться идеями, опытом и, самое главное, энергией», – сказал Алексей Чекунков.

По его мнению, якутское кино заслуженно завоевало свою нишу и зрителя. Он отметил, что первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» уже стал проектом российского масштаба. «Мы видим, что сюда приезжают руководители ИТ и креативных компаний, таких как «Союзмультфильм». Наша задача – развивать этот успех, реализовать в других городах России», – подчеркнул Министр.

Он также отметил, что кинопавильон в Якутске станет приоритетным проектом мастер-плана Якутска. «Строительство кинопавильона полного цикла в первоочередном порядке получит средства из федерального бюджета и институтов развития», – заявил Министр по итогам пленарного заседания второго форума «Цифровой алмаз».

В рамках форума «Цифровой Алмаз» Алексей Чекунков и Айсен Николаев ознакомились выставкой проектов ведущих компаний ИТ-отрасли и креативной индустрии республики и пообщались с ее участниками.

«Бренд «Цифровой Алмаз» вмещает в себя уникальную особенность Якутии. С одной стороны Якутия - кладовая природных ресурсов мирового уровня, с другой стороны – это передовой регион высоких цифровых технологий», – отметил в ходе мероприятия Алексей Чекунков.

«В отличие от первого форума «Цифровой Алмаз», в этом году мы не только обсуждаем, но уже на практике видим практикоориентированные подходы использования цифровых технологий», – подчеркнул Айсен Николаев.

Республиканский оператор связи «АрктикТелеком» представил на выставке масштабный инфраструктурный проект «Синергия Арктики». В его рамках идет строительство свыше 7 тыс. километров ВОЛС, что позволит подключить к высокоскоростному интернету все районные центры якутской Арктики, где живут более 70 тысяч человек.

В выставке приняли участие резиденты технопарка «Якутия». Так, компания «Сахадрон» представила дрон ДК(С)-2 «Кылыс», приоритетными задачами которого являются мониторинг и тушение пожаров, а также вызов осадков, снабжение и координация работников МЧС.