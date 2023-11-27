Фонд Национальной технологической инициативы выделит Якутии 100 млн руб. на открытие новых кинозалов

Еще 123 новых кинозала откроется в малых селах Якутии по проекту «Экстра Синема», из них 100 - на средства федерального НТИ, рассказал на полях федерального форума «Цифровой алмаз» соучредитель ООО «Экстра Синема», федеральный киноэксперт Олег Иванов.

«Партнером проекта «Экстра Синема» является Агентство стратегических инициатив. Сегодня фонд НТИ (проектный офис Национальной технологической инициативы) рассматривает нашу заявку и будет принято решение о выделении 100 миллионов рублей для открытия 100 новых кинозалов на территории республики. Мы считаем, что 27 залов, которые действуют сегодня, плюс 23 зала, которые будут открыты за счет регионального бюджета в следующем году и 100 залов с помощью НТИ - в совокупности 150 залов закрывают очень большую потребность. Будет создана сеть, которая по своему масштабу будет достаточно большой и единственной в России», - рассказал Олег Иванов.

По его словам, большим преимуществом отечественной киносети станет то, что сельские клубы сами могут определять необходимое количество сеансов.

«Сеть будет работать по нашему стандарту, и нам не требуется крутить 6 сеансов в день и показывать западное кино. Мы были потрясены в селе Аппаны, где 200 мест зала скупаются целиком, не остается ни одного билета. Это прямо как в Советском Союзе, когда все любили ходить в кино. Такого нет в столичных городах», - добавил он.

В свою очередь директор якутской республиканской киносети генеральный директор «Экстра Синема» Петр Чиряев отметил, что к ним поступают запросы от сельских Домов культуры. «Заявок много не только из нашей республики, есть обращения из Иркутской области, Камчатского края, Кузбасса, Пермского края, Самарской области», - сказал Петр Чиряев.

Проект "Экстра Синема" для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры на территории республики реализуется с 2022 года. В прошлом году в Якутии открыто 10 кинозалов в селах, где численность населения составляет менее 1 тысячи человек. В 2023 году сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема" расширена, в селах открылись еще 17 новых кинозалов.

«34% посещений в кинотеатрах республики приходится на якутское кино. Кассовые сборы якутского кино за год выросли на 16 млн рублей», - отметил Петр Чиряев.

Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение федеральному правительству рассмотреть возможность широкого использования в небольших кинозалах технологии якутских разработчиков. После представления якутской киноплатформы на выставке «Развитие креативной экономики в России» в мае этого года, глава государства поддержал предложение генерального директора компании «Экстра Синема» Петра Чиряева об оснащении кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах страны.

Фото – Олег ИВАНОВ