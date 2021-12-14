На открытии Дня короткометражного кино было заявлено о господдержке короткого метра в России

Открытие Всероссийской акции «День короткометражного кино» состоялось 13 декабря 2021 года в цифровом формате. Деловая программа началась с пресс-конференции, в которой приняли участие члены жюри и партнёры Акции.

Модератором выступила Юлия Свинцова – главный редактор портала Moviestart, отборщик программы игрового кино Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Она отметила, что всего в этом году были получены заявки на участие 205 игровых, 48 документальных и 57 анимационных проектов. Призовой фонд составил 2 млн рублей.

«В этом году мы получили заявки не только из разных уголков России, но и других стран. С учётом того, что все устали от нестабильности и напряжения, вызванного пандемией, в этот раз особое внимание мы уделили проектам, которые несут позитивные истории. И выбрать, откровенно говоря, было непросто – режиссёры через свои работы демонстрировали силу добра, жизнелюбия и семейных ценностей», – подчеркнула модератор.

Добрые истории были высоко отмечены организаторами и среди документальных проектов.

«В Новый год так хочется волшебства! Документальные фильмы в программе Акции отобраны именно по этому принципу. Три истории убедят зрителей, что в жизни много чудес – нужно только позволить им случиться», – рассказала Ольга Филонова, отборщик программы «Документальное кино» Акции.

Успехи «Дня короткометражного кино» отметила Наталья Гойденко – исполнительный директор Национального фонда поддержки правообладателей.

«Нам отрадно наблюдать, как за эти восемь лет менялся “День короткометражного кино” – границы вашей деятельности расширялись год за годом, и вот Акция стала международной! Это свидетельствует о том, что вы (организаторы – ред.) выбрали правильный вектор развития! Хочется пожелать вам роста в дальнейшем, чтобы и российское кино продолжало расти качественно, чтобы было также больше проектов социальной направленности. Со своей стороны напомню, что дебютанты всегда могут обратиться за помощью в Национальный фонд поддержки правообладателей, мы всем рады!», – отметила участник пресс-конференции.

Российский продюсер, владелец фестивалей «Короче» и Realist Web Fest и Web fest Berlin Антон Калинкин рассказал о перспективах короткого метра и их причинах.

«На мой взгляд, у короткого места блестящее, невероятное будущее! Постепенно мы приходим в тот период, когда представители старшего поколения, как и молодые зрители, живут динамичной жизнью и так же начинают потреблять новые формы контента. Теперь победителем являются не онлайн-платформы, производители контента, а зритель. И самым главным призом “Дня короткометражного кино”, на мой взгляд, будет зрительский приз!», – отметил Антон Арнольдович.

Он напомнил, что «сегодня нет ни одного киновуза, в котором бы не было программы по короткому метру, нет ни одной онлайн-платформы, которая бы не интересовалась данным типом контента, и нет ни одного кинофестиваля, в котором не было бы отдельной программы короткометражных фильмов, хотя главным остается фестиваль “Короче”». Продюсер также сообщил, что в рамках недавней встречи с министром культуры Ольгой Любимовой обсудил возможность государственной поддержки.

«Мы с Ольгой Борисовной Любимовой обсудили возможность того, чтобы государство помогало дебютантам сделать первый шаг. Думаю, что в ближайшее время такая возможность появится. Авторам останется же немножко таланта, смелости и профессионализма, и всё будет прекрасно», – резюмировал эксперт.

Елизавета Головченко, руководитель Центра по связям с индустрией Московской школы кино, напомнила о важности качественного кинообразования, в том числе по программе короткого метра, ведь данный формат «важен прежде всего для студентов – как трамплин, от которого отталкиваются начинающие кинематографисты».

«Мы стараемся поддерживать инициативы, связанные с популяризацией короткого метра, и в этом смысле Молодёжный центр Союза кинематографистов России является нашим стратегическим партнёром. Наша задача как образовательной институции – оказывать поддержку дебютантам, организовывать индустриальные дискуссии на нашей площадке и совершенствовать образовательные программы в соответствии с запросом профессионального сообщества», – подчеркнула представитель МШК.

Директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Оkko Анна Заярина оценила степень заинтересованности зрителей короткометражными фильмами.

«На сегодняшний день привычка смотрения в онлайн-кинотеатре у зрителя находится в начальной стадии. Но уже сегодня можно с уверенностью констатировать его интерес к формату короткого метра. В этом году мы стали партнёрами фестиваля “Короче”, с удовольствием присоединились ко “Дню короткометражного кино”. И здесь каждый из нас вносит свой вклад в развитие короткого метра в стране – мы расширяем географию и стремимся к тому, чтобы зритель имел возможность потреблять качественный контент, в том числе – в формате короткого метра», – отметила представитель компании.

Она добавила, что коллекция лучших конкурсных и внеконкурсных короткометражек, а также фильмы из коллекции Европейской киноакадемии будут доступны в мультимедийном сервисе Okko.

Юлия Свинцова выразила благодарность Оkko за партнёрство и подчеркнула, что потенциала онлайн-платформы достаточно для того, чтобы донести короткий метр до каждого российского дома.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская добавила, что короткий метр ценен тем, что представляет отличный социальный срез всей страны.

«Принципиально региональные короткометражки не отличаются от столичных – требования к качеству фильмов везде одинаковые. Региональные проекты характерны, как правило, тем, что поднимают темы, волнующие жителей разных уголков нашей большой страны. Это самое интересное и ценное», – пояснила эксперт.

Ко «Дню короткометражного кино» основатель независимого российского агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и директором самого старого в Европе фестиваля и форума иммерсивного и интерактивного кино Франсуа Серр анонсировали программу, которая создавалась в рамках партнёрства VOSTOK с его французской ассоциацией Prenez Du Relief, которая также отвечает за организацию фестиваля COURANT3D.

«Я очень счастлива сотрудничеству с Франсуа Серр и рада тому, что мы можем представить результаты нашей совместной деятельности на “Дне короткометражного кино”. VOSTOK специализируется на коротком метре, а сейчас все новые форматы создаются в хронометраже короткометражного кино, почти без исключения: XR, VR, AR, 3D, “вертикальный”, AI и т.д. В этом году мы совместно с нашими партнёрами из Франции представим программу фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В их числе – картины, написанные ИИ, и те, которые используют технологии ИИ в подборе звуковой дорожки, компьютерной графики, подготовке к производству, финансовых прогнозах и многих других задачах кинопроизводства. Совместно с Франсуа мы проведём лекцию на тему иммерсивного и интерактивного кино. Ещё мы подумываем о возможности вручить дополнительный приз победителям акции», – рассказала Янна Буряк.

Юлия Свинцова напомнила, что в прошлом году благодаря агентству VOSTOK в Акции приняли участие игроки зарубежного рынка.

Анонсируя программу мероприятий, модератор отметила, что особое внимание в этом году будет также уделено т.н. семейному контенту – в этом году зрители увидят работы, выполненные в новых жанрах.

«Я очень рада тому, что в этом году в рамках “Дня короткометражного кино” появилась отдельная программа анимации. Мультфильмы и раньше включались в разные сеансы Акции, но в основном это были истории для детей, малышей и семейного просмотра. Сформированная в этом году программа познакомит гостей мероприятия с удивительным, ярким и необычным миром авторской анимации, создатели которой ориентируются на зрителей разных возрастов и творят подлинные произведения искусства, признаваемые специалистами всего мира на самых престижных кинофестивалях», – отметила киновед, продюсер анимационного кино, куратор анимационной программы «Дня короткометражного кино» Алёна Сычёва.

Генеральный директор Всероссийской акции «День короткометражного кино» Дмитрий Якунин отметил, что мероприятие способствует не только популяризации короткого метра в России, но и оказывает максимальную поддержку молодым талантам в регионах.

«За годы проведения мероприятий для начинающих кинематографистов мы объездили всю страну и представили взору представителей профессионального сообщества немалое количество ярких, колоритных, цельных и запоминающихся работ. Для нас честь поддерживать молодых авторов не только в столице и крупных городах, но и в других регионах России, придавать дополнительный стимул для развития их творчества. И нам важно понимать значение акции “День короткометражного кино” – как некоего мостика между “большой” индустрией и маленькими инициативами, площадки, консолидирующей индустрию короткометражного кино», – заключил Якунин.

Отметим, что Всероссийская акция «День короткометражного кино-2021» проходит с 13 по 31 декабря в гибридном формате. Мероприятие, организованное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит восьмой раз и является символичным подведением итогов успехов и достижений короткометражной индустрии за последние годы.

Работы конкурсантов в этом году будут оценивать: Антон Калинкин – владелец фестивалей «Короче» и Realist Web Fest, кинорежиссеры Юрий Быков и Владимир Хотиненко, Нина Ромодановская – главный редактор портала «ПрофиСинема».

Номинации: «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший фильм-премьера», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая режиссерская работа в документальном кино», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа»,

Номинации конкурса видео о социальных проектах: в категории «Взгляд снаружи» – «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий игрового фильма», в категории «Взгляд изнутри» – «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий игрового фильма».

Отдельно на сайте www.shortday.ru пройдёт зрительское голосование. Зрителям будут представлено 13 игровых фильмов, включая три премьеры игровых, 8 анимационных и 3 документальных фильмов.

В картинах, участвующих в конкурсе, снялись знаменитые российские актёры: Юлия Ауг, Антон Богданов, Павел Деревянко, Александр Петров, Александр Робак, Анна Слю, Марьяна Спивак, Аглая Тарасова и др.

Среди представленных картин – лауреаты российских фестивалей короткого метра. В программу показов вошли картины: «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова (гран-при фестиваля «Короче»), «Авако» Ксении Пчелинцевой (победитель «Киношока» и «Будем жить»), «Гильза» Динары Абдрашитовой (победитель Национальной молодежной кинопремии), «Друг» Андрея Светлова (гран-при «Видения»).

В программе также – несколько дебютов. Среди них – первый короткий метр Александра Петрова «Ангел», а также «Уличное освещение» Владислава Иконникова, лауреата Питчинга дебютантов 2021 года.

Кроме того, участникам Акции будут представлены подборка зарубежных фильмов – кандидатов на European Film Awards, программа дистрибутора короткометражного кино Flix snip, программа иммерсивного кино от агентства короткометражного кино VOSTOK, а также картины-участницы крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале.

Программа «Дня короткометражного кино» включает: работы лауреатов ведущих российских и международных киносмотров; некоммерческие показы международных программ короткометражного кино; образовательные и деловые мероприятия; опрос ведущих киноэкспертов, посвященный короткому метру; акция «Ночь короткого метра»; флешмоб «Мой первый короткий метр».

Отдельная программа посвящена социальным роликам – 16 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы победителей конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история».

Организаторы акции готовят специальную программу, посвящённую памяти Кирилла Эмильевича Разлогова.

Также зрители увидят кинотеатральные премьеры документальных сериалов «Вы из будущего-2» и «Займёмся наукой».

Подведение итогов проекта состоится в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря.

Следите за расписанием на сайте Акции – https://www.shortday.ru/#raspisanie. Информация регулярно обновляется.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.