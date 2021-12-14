Стартовали съемки нового сериала «Аврора» для онлайн-кинотеатра PREMIER

Стартовали съемки 8-серийной чёрной комедии Романа Волобуева «Аврора». Главные роли в проекте исполнят Елена Тронина, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова, Дмитрий Ендальцев, Алексей Золотовицкий и Ольга Сутулова. Режиссёр – Роман Волобуев, сценаристы — Роман Волобуев и Елена Смолина, оператор – Матвей Ставицкий. Продюсеры проекта – Александр Дулерайн, Маруся Трубникова, Надежда Рехтер-Гарева, Филипп Брусникин, Влад Ряшин и Александр Бондарев. Производством сериала занимается компания Star Media. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Саша Зорина, в 10 лет прославившаяся на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора», спустя 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьёт и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру.

Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из её памяти месяца, героиня всё глубже погружается в своё прошлое, где всё оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

Роман Волобуев, режиссёр:

– «Аврора» была придумана, страшно сказать, в 2014 году — я тогда прислал Александру Дулерайну пилот ситкома про московское сериальное производство, написанный с точки зрения 25-летней актрисы, которую никуда не берут сниматься, потому, что она странная, сложная, много пьёт и слышит голоса. За те 7 лет, которые мы с Александром с этой историей возились смешного в ней становилось всё меньше, а смятения и ужаса всё больше — и наконец мы оказались в той точке, когда жанр происходящего в кадре уже абсолютно невозможно определить. И тут всем стало понятно, что это нужно срочно снимать, чем мы собственно сейчас и заняты.

Александр Дулерайн, продюсер:

– Прекрасная новость и у меня очень высокие ожидания, я очень люблю этот сценарий — в нем есть и комедия, и метафизика.

Маруся Трубникова, продюсер:

– Я влюбилась в этот сценарий Ромы Волобуева с первой страницы. От слов «а давайте попробуем снять сериал в этом году» до решения о запуске прошла, кажется, всего неделя – за что огромное спасибо Александру Дулерайну и его чудесной команде. Вообще все на этом проекте происходит стремительно, даже кастинг. Долго мы искали только главную героиню, посмотрели больше ста актрис, и в итоге утвердили Лену Тронину. Надеемся, зритель Premier так же полюбит эту историю, как и все мы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.