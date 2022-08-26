Сериал «Территория»: мистическое путешествие продолжается

Уже этой осенью онлайн-кинотеатр PREMIER и телеканал ТНТ покажут второй сезон мистического сериала-путешествия «Территория», премьера которого состоялась двумя годами ранее – осенью 2020 года. В рамках создания проекта компания Good Story Media впервые на российском телевидении использовала коми-пермяцкую мифологию, легенды и обычаи Урала.

К своим ролям в новом сезоне фолк-хорорра вернулись: Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Клава Коршунова, Ела Санько, Евгений Мундум, Сергей Колесов и другие. К касту также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.

Напомним, в первом сезоне 19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный) отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей Николаем (Андрей Мерзликин) и случайными попутчицами-студентками Надей (Ася Чистякова) и Таней (Ксения Отинова), Егору предстоит продвинуться вглубь территории, которая живет по своим законам и обычаям. Он не верит в местные легенды и мифы, но постепенно мистическая территория переворачивает все его представления о жизни.

Во втором сезоне, состоящим из 6 часовых серий, авторы предложат зрителям поразмышлять на вечные темы. Глебу, Тане и Нади предстоит столкнуться с главным страхом — страхом смерти, пройти новые испытания и вынести из них уроки. Удастся ли Егору найти своих родителей? Живыми или мертвыми? Где границы этих миров? Ответы на эти вопросы — в новом сезоне сериала «Территория»!

«Мы старались не нарушать настроение первого сезона, оно нам нравится. Насытили историю отношениями между героями: зритель их уже узнаёт, поэтому позволили себе делать эти отношения тоньше, разнообразнее. Основной вопрос — вопрос жизни и смерти — острый, раскладывается на разных персонажей с их к этому отношением. Язык и культура народа Коми ещё крепче вошли в нашу историю, чем ее безусловно украсили», – говорит креативный продюсер Тимофей Шарипов.

«Все сьемки прошли в Прикамье и пришлись на осень и зиму – шли 4 месяца с сентября по конец декабря прошлого года. Съемки зимой – это всегда тяжело, а учитывая локацию вдвойне. Например, во время съемок сцен в воде нам буквально приходилось отогревать актеров горячей водой, в реке вода была уже ледяная, а это был еще сентябрь. Съемочный процесс продолжался даже при температуре минус 30. Спасибо всей группе за проявленную выдержку! Все эти испытания оправданы результатом», – рассказывает режиссер Динар Гарипов.

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