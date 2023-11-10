10 ноября исполнительница хита «Бессмертная Афина» Миа Манолли представила премьеру «На перекрёстке между строк», в основу которой легло одноимённое стихотворение Михаила Гуцериева. Автором музыки выступил композитор Вячеслав Мерцалов.

Впервые имя Мии Манолли прозвучало осенью 2022 года. Певица представила песню «Бессмертная Афина» на стих «Девятая» поэта Михаила Гуцериева. Музыку к этой песне артистка написала в соавторстве с Андреем Ктитаревым. Как признавалась певица, с первого прочтения произведение захватило её целиком и полностью. Новая песня «На перекрёстке между строк» — это ностальгия о молодой, былой любви Поэта и его Музы, когда весь мир замер на перекрёстке, где сплелись сто дорог.

«Читая книги Михаила Гуцериева всегда ловила себя на мысли, что хочу пропеть его стихи и музыка начинает сразу звучать в голове. Прочитав «На перекрёстке между строк», я долго оставалась под впечатлением этого стихотворного письма-признания, будто глотнула свежий воздух полёта мысли и узнала историю любви двоих, которым было «Сорок: два по двадцать». Мне захотелось спеть историю двух судеб, чья любовь будет жить вечно. Я сразу поняла, что каждый найдёт себя в истории преданной и верной любви двоих, вокруг которых вертится земля. Именно об этих воспоминаниях поёт и плачет гитара между строк и нот песни «На перекрёстке между строк», — говорит Миа Манолли.

На перекрёстке между строк

Перекрестились сто дорог,

Счастливых тысячи тревог,

Тысячи тревог.

Премьера песни состоится 18 ноября на музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!». В скором времени Миа Манолли приступает к съёмкам клипа.