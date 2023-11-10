Гимн жизни, надежды и доброты: Людмила Соколова, Паша Руденко и Сергей Эфрон представили совместную музыкальную работу

Российские исполнители Людмила Соколова, Паша Руденко и Сергей Эфрон выпустили новую песню «Я буду жить» о доброте, надежде и продолжении жизни в памяти людей благодаря добрым поступкам.

Автором слов и музыки выступил городской лирик Сергей Эфрон, знакомый слушателям своими вдумчивыми и многослойными стихами, затрагивающими важные философские и социальные вопросы.

«Песня была написана сразу после мероприятия, организованного Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» по случаю Дня донорства и трансплантологии. Я был настолько впечатлен масштабом личности людей, готовых без остатка отдавать себя ради спасения других, порой вовсе незнакомых людей, что стихи пришли ко мне сами!», - вспоминает Сергей Эфрон.

Сингл «Я буду жить» - не просто трогательная песня, это ода о любви к жизни, надежде, взаимопомощи и доброте. В трудные времена особенно важно делиться теплом и любовью с теми, кто нуждается в поддержке. Благодаря добрым поступкам наша жизнь приобретает особый смысл и продолжается в памяти других людей.

«Буду жить!

Ради тебя буду жить!

Самый чужой человек

Вдруг стал самым главным.

В этой игре

Под названием жизнь

Побеждает не туз,

А доброта человека...»

Людмила Соколова —певица и актриса, лауреат премий «Золотой граммофон», «Бог эфира», «Шансон года», звезда музыкальных телепроектов «Голос», «Три аккорда» и «Точь-в-точь». Исполняет песни в музыкальных направлениях поп-рок, джаз, блюз и других. Репертуар певицы насчитывает десятки песен на шести языках, которые транслируются на многих радиостанциях и телеканалах.

Паша Руденко — соул-исполнитель, сонграйтер и продюсер, создающий качественный русскоязычный поп. Номинант премии «Золотой граммофон» и участник II сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Сергей Эфрон — новое лицо в мире городского романса и популярной музыки. Каждый сингл артиста — это глубокий музыкальный разговор по душам о загадках жизни, парадоксах любви, дружбе и смысле существования. Музыка для вдумчивых. Музыка для души.