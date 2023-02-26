На Planeta.ru запустили краудфандинг на документальный фильм про правнучку Николая Лескова

Документальный режиссер Татьяна Сорокина и писатель Майя Кучерская запустили краудфандинг на фильм про Татьяну Лескову, крестницу Императрицы Марии Федоровны Романовой, артистку балета, педагога и хореографа.

В декабре 2022 года авторы полетели в Бразилию, чтобы снять документальный фильм о Татьяне Лесковой, которой исполнилось 100 лет. Крестница императрицы Марии Федоровны, артистка балета, педагог и хореограф Татьяна Лескова родилась в Париже 6 декабря 1922 года и всю жизнь провела за пределами России. Несмотря на это Татьяна Юрьевна верила, что любовь к родной культуре живет поверх границ: она училась в парижской балетной школе, созданной балериной Любовью Егоровой, ездила по миру с гастролями в составе труппы «Оригинальный русский балет», а книги прадеда читала в оригинале.

В конце прошлого года члены съемочной группы побывали в гостях у Татьяны Юрьевны, проговорили с ней много часов, сходили в церковь, потанцевали на ее юбилее, записали интервью с ученицами, коллегами, сняли ее удивительную, полную фотографий и картин квартиру, а еще яркую и шумную жизнь на улицах современного Рио. Для того, чтобы превратить это все в фильм, запустили краудфандинг.

В поддержку фильма вы можете приобрести цифровую версию фильма, прийти на онлайн-премьеру и обсудить фильм с авторами, увидеть своё имя в титрах, а также послушать интересные онлайн-лекции Дмитрия Быкова и Инны Скляревской и пополнить свою библиотеку книгами с автографами авторов, среди которых: Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Александр Архангельский, Майя Кучерская и Марина Степанова.

Краудфандинг продлится до 31 марта. Все лоты доставляются после успешного завершения кампании.

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