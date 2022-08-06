Онлайн-кинотеатр PREMIER впервые назвал свои оригинальные проекты, которые выйдут до конца 2022 года

4 августа генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER Софья Митрофанова в своем telegram-канале Митрофанова впервые сообщила о грядущих премьерах видеосервиса. До конца года PREMIER планирует выпустить ещё более 16 оригинальных проектов.

11 августа состоится премьера детективного сериала “Зверобой”, который рассказывает о серийном убийце, жертвами которого были насильники и садисты. Также в августе PREMIER представит летний детектив “На страже пляжа” про москвича, который вынужден скрываться в Геленджике и по стечению обстоятельств помогать местной полиции в сложных расследованиях. А осенью скоро на сервисе появится и злободневная сатира “Горемыки” о куклах, которые попадают в абсурдные ситуации в мире людей. Также осенью пользователей ждет криминальная драма “Художник” c Андреем Смоляковым в главной роли.

До конца года PREMIER представит социальное драмеди “Капельник”, первая серия которого была показана на фестивале “Пилот”. По сюжету, молодой врач нелегально лечит наркоманов. Также онлайн-кинотеатр анонсировал премьеру проекта “Онлайф”, главные героини которого пытаются сделать свою жизнь похожей на соцсети – но измены мужей, комплексы и нелепые неудачи им в этом мешают.

Уже в этом году PREMIER выпустит ожидаемые вторые сезоны сериалов “Территория” и “Игры на выживание”.

До конца года PREMIER также представит драму о поколении нулевых “С нуля” режиссера Василия Бархатова и второй сезон комедии “Ресторан по понятиям” о бывших заключенных, которые по иронии судьбы стали владельцами популярного ресторана. Первый сезон проекта показал лучший старт на PREMIER, собрав более 800 000 просмотров за первые выходные показа.

На PREMIER выйдет мистический детектив “Сны” с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, а также комедия «Барабашка» с Тимофеем Трибунцевым, Максимом Лагашкиным и Антоном Филипенко в главных ролях.

В начале 2023 года PREMIER представит сериал “Я любиламужа” со Светланой Ходченковой в главной роли. По сюжету, героиня убивает мужа, узнав о его измене – и решает начать новую жизнь. Также появится и откровенное драмеди “Агентство” о рынке эскорт-услуг.

PREMIER активно развивает и направление документальных проектов. В этом году онлайн-кинотеатр представит документальные фильмы разных форматов от лучших российских студий. Среди документальных проектов — “Серфинг”, “Музейные маршруты”, а также ожидаемый проект “Кино 3.0” об индустрии современного российского кино. Также в этой линейке на PREMIER выйдет серия спортивных документальных проектов и другие.

До конца года PREMIER планирует выпустить еще 16 оригинальных проектов, подробности о которых раскроет позднее. Всего же за 2022 год в онлайн-кинотеатре выйдет более 30 оригинальных проектов.

PREMIER продолжает также наращивать библиотеку зарубежного лицензионного контента, увеличивает число эксклюзивных проектов. До конца 2022 года библиотека PREMIER пополнится и новинками всеми любимых шоу и сериалов каналов ТНТ, ТВ-3, “Пятница!” и 2х2.

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