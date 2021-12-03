На Premier выйдет сериал «Солдаут»

9 декабря 2021 года состоится премьера сериала «Солдаут». Это первое российское музыкальное драмеди расскажет о противостоянии молодого рэпера (Глеб Калюжный) и крупного лейбла с его суровыми законами, становлении настоящего артиста и непрерывной связи культуры прошлого и настоящего.

Музыкальный лейбл, с которым работает главный герой – рэпер Drumma’K – напоминает дисфункциональную семью, в которой каждый преследует лишь свои интересы. Вынесенное в заглавие сериала понятие «Sold Out» – знаковое для каждого артиста. Это не просто успешный концерт, билеты на который уже не достать. Это цель, смысл и мечта, после осуществления которой начинается совсем другая жизнь. Но чтобы достичь этой цели, главному герою нужно найти свой собственный голос, а не бездумно копировать современные тренды. Каким будет творческий путь рэпера и на что он пойдет ради любви фанатов – смотрите в новом вдохновляющем проекте «Солдаут».

Главную роль в сериале исполнил Глеб Калюжный, уже ставший полноправной звездой и как актер, и как рэпер. В актерский состав также вошли Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие. В сентябре члены жюри главного фестиваля сериалов России «Пилот» в Иваново вручили проекту «Солдаут» главный приз.

«Солдаут» также может похвастаться феноменальным списком камео настоящих музыкантов и других известных личностей. В их числе: БИ-2, RAM, Thomas Mraz, Карандаш, Лигалайз, Хамиль («Каста»), Илья Найшуллер, Михаил Козырев, Alizade, Тима Ищет Свет, Степан Привезенцев (группа «Залпом»), МС Сенечка, Жак Энтони, Lil Kate и многие другие.

Продюсеры проекта — Валерий Федорович, Евгений Никишов (ЭПИДЕМИЯ, Перевал Дятлова), Сергей Корнихин, Константин Майер и Николай Куликов (Я худею, Толя-робот). Режиссёр – Иван Плечев. Сценаристы: Константин Майер, Тёма Золотарёв, Алексей Ионов, Николай Куликов. Шоураннер — Константин Майер. Художник-постановщик: Александр Арефьев, Александра Фатина. Оператор-постановщик: Николай Желудович.

«В сериале мы пытаемся разобраться, как решать острые конфликты так, чтобы после него не оставалось выжженного поля. Ответ кажется простым: нужен диалог. Но как его вести, если вас этому не учили, а только говорили, что диалог нужен? Герои «Солдаута» учатся общаться и договариваться, а для этого им, в первую очередь, придётся разобраться в своих чувствах. Это важно для любого человека, но для артиста особенно — он переплавляет свои чувства в творчество», — говорит Константин Майер.

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