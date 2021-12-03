САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Завершился прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

1 декабря завершился прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ. К рассмотрению принимались сценарии дебютных полнометражных игровых фильмов. Всего было подано 595 заявок из 80 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Сочи, Уфа, Омск, Севастополь, Владикавказ, Калининград, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Рязань, Самара, Оренбург, Воронеж, Томск, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Якутск и др.

В связи с большим количеством заявок, поступивших в последние дни приема, объявление шорт-листа из 30 проектов состоится немного позднее ранее указанного срока, а именно – 21 декабря. Затем до 1 февраля кураторы отберут 10 проектов-финалистов, авторы которых примут участие в лаборатории. Обучение стартует весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах.

Наталья Дрозд, руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют»:

– Мы очень рады, что наша лаборатория вызвала такой интерес и получила достойный ответ от будущих авторов. При этом особенно порадовало, что 30% от всех поданных работ – это проекты из регионов. Теперь мы очень рассчитываем, что благодаря полученному количеству заявок, сможем отобрать 10 прекрасных сценариев, которые в будущем увидим на российских и международных экранах.

Первый этап отбора будет проводится командой редакторов продюсерского центра Potential, с 2014 года занимающегося поиском и развитием молодых талантов в кино.

Ирина Обидова, креативный продюсер Potential, соорганизатор лаборатории:

– Несмотря на то, что мы тоже очень рады такому отклику, заявок всё-таки слишком много, поэтому нам потребуется больше времени именно для того, чтобы отнестись ко всем внимательно и индивидуально. Надеемся на понимание и терпение наших участников.

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами; помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

Инициатор создания и руководитель – продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд («Купе номер 6» Юхо Куосманена, Гран-при Каннского кинофестиваля 2021; «Сердце мира» Наталии Мещаниновой; «Аритмия» Бориса Хлебникова и др.). С 2012 года Наталья проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.

Финалисты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии, в числе которых: креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, а также главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Программа лаборатории включит в себя три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru .

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