В кинопрокат выходит фильм «Лекарство для Веры»

«Лекарство для Веры». Так называется новая драма белорусского режиссера Андрея Лескина, которая выходит в прокат 7 января 2022 года. Московская премьера пройдет 15 декабря 2021 года в кинозале «Победа».

«Лекарство для Веры» — это драматическая и, в то же время, полная света, надежды и любви история основана на реальных событиях.

Отец Михаил (Макар Запорожский – актер театра им. Маяковского, также известный по ролям в фильмах «Рублёвка Live», «Кулагин и партнёры», «Папины дочки», «Кладоискатели», «Красный воробей») совсем недавно получил назначение на приход и счастлив вместе со своей супругой Верой (Валерия Мельник, сыгравшая в лентах «Серебряный отблеск счастья», «Закон сохранения любви», «Вернись в Сорренто», «Хочу быть счастливой»). Но вскоре его в дом приходит беда — любимая жена заболевает. Диагноз: онкология. Доктора предлагают испробовать лечение дорогостоящим препаратом, на покупку которого требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену Михаил устраивается работать дальнобойщиком и вынужден ездить в длительные командировки. В дороге его ждет множество испытаний, и судьбоносных встреч с самыми разными людьми.

Как изменится жизнь героя и тех, кого он встретит на своем пути? Сможет ли Михаил спасти любимую? Добудет ли лекарство для Веры?

«Эта не просто история священника, но, прежде всего, история каждого из нас. Это путь испытания духа и всего, во что мы верим», — комментирует замысел фильма исполнитель главной роли — актер Макар Запорожский.

«Лекарство для Веры» — дебютная полнометражная работа режиссера Андрея Лескина. Около 10 лет он посвятил телевидению, а на его счету немало передач и фильмов самых разных жанров. В 2015 году Лескин снял первую игровую короткометражку, а затем попробовал силы и в полном метре.

«Лекарство для Веры» уже высоко оценило жюри и зрители кинофестивалей. Картина получила приз как «лучший художественный фильм» V Международного кинофестиваля «Sochi Film Festival», а также завоевала приз зрительских симпатий VI Международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге «WHITE NIGHTS FILM FESTIVAL».

«Мы очень часто слышим, что не хватает духовно-нравственных лент, которые способны рассказать о вечных жизненных истинах, воспитывать в людях правильные ценности. А наша история именно об этом! Ведь сейчас всем так не хватает доброго, искреннего, затрагивающего душу кино», — рассказывает продюсер фильма Алексей Вареник.

Создатели картины уверены: картина не оставит зрителей равнодушными, поможет пересмотреть философские вопросы, задуматься о собственном духовном мире и найти для себя верные ориентиры.

Перед премьерой музыкальные подарки для гостей премьеры подготовят актриса, режиссер, продюсер Ольга Дунаева и певица, юная актриса музыкальных спектаклей и мюзиклов София Хоменко.

Сбор гостей в 19.00, начало показа в 20.00.

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