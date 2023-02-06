На PREMIER вышла документальная трилогия об экстриме на Курилах и Камчатке

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал показ трилогии документальных фильмов об экстремальных видах спорта на Курильских островах.

Курилы и Камчатка первыми в России встречают рассвет, эта земля всегда привлекала исследователей и первопроходцев своими вулканами, бескрайним океаном и загадочными островами.

Трилогия фильмов PREMIER рассказывает о людях, которые приняли вызов этой природы и открыли новые грани экстремального спорта, став известными на весь мир.

Первый фильм трилогии «Курилы. На южных берегах» — о знаменитом российском вейкбордисте Никите Мартьянове. Он поставил себе цель стать первым вейкбордистом, покорившим эти экстремальные условия. Вейкбординг в этих местах практически невозможен, но Никита все равно готов рискнуть.

Следующий фильм «Волна 41» рассказывает об основателе камчатского серф-движения атлета Антона Морозова, который вместе с режиссером Михаилом Морозом отправился в необыкновенное путешествие и покорил громадные ледяные волны океана.

Заключительный фильм «История Камчатского сноубординга» рассказывает об энтузиастах, усилиями которых сноубординг на Камчатке стал культовым и объединил тысячи молодых людей. Спортсмены-самоучки, выросшие среди вулканов, долгие годы считались сильнейшими в России в этом виде спорта. Благодаря первооткрывателям сноубординга на Камчатке, о местных спотах и спортсменах заговорил весь мир.

Трилогию документальных проектов режиссировали Михаил Мороз и Станислав Крайник. Продюсерами проекта выступили Дмитрий Литвинов и Максим Балаховский.

«Данная трилогия является продолжением цикла спортивных travel doc films, которые мы создаем совместно с онлайн кинотеатром PREMIER. Это фильмы о российских спортсменах-экстремалах, которые покоряют неизведанные уголки нашей Великой Родины. И, если, сноуборд уже хорошо известная дисциплина на наших просторах, то серфинг и вейкбординг в экстремальных условиях зритель увидит впервые», – говорит продюсер Дмитрий Литвинов.

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