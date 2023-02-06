Игорь Саруханов женился в седьмой раз

Эксклюзивное интервью Игоря Саруханова. Знаменитый певец тайно женился в седьмой раз. Кто стал избранницей 66-летнего артиста? Как прошла свадьба? И правда, что молодожены уже задумались о совместных детях?

«Я даже не ожидал такого. Спроси меня год назад - собирался ли я вообще жениться или она выйти замуж – такого в мыслях даже не было. Сейчас я ей сделал предложение, она была очень рада, я тут же побежал и купил кольцо, принес ей, одел!» - делится певец.

Новость о седьмой свадьбе Игоря Саруханова стала полной неожиданностью для его коллег и поклонников. Ведь ещё несколько месяцев назад музыкант говорил, что одинок и мечтает влюбиться.

«Тогда я говорил правду, у меня никого не было, любовь – такая штука, которая приходит и не спрашивает. Она мгновенно так раз - и появилась, ты начинаешь уже думать об этом человеке», - рассказывает артист.

Певец также уверял, что, если и встретит женщину, в ЗАГС больше не пойдет. По его мнению, быт убивает любовь. Но что-то заставило Саруханова передумать. Теперь он женатый человек. Супругой артиста стала дизайнер – Леся Садовская. Она на 30 лет младше исполнителя. Избранницу Игоря не смущает разница в возрасте, как и то, что он женится в седьмой раз.

«Я сама была два раза замужем до того, как вышла замуж за Игоря. Поэтому для меня это совершенно нормально. Я так же, как и он пробовала-не получалось. Игорь очень молод душой, и это чувствуется, я вообще не чувствую разницу между нами», - уверяет Леся.

Много лет Леся создавала для артиста концертные костюмы. Музыкант говорит, девушка давно его любила, но молчала. А он и не подозревал о её чувствах!

«Когда я ей предложил выйти замуж за меня, она спросила, серьезно ли я? Она мне сказала, что она втайне меня очень любила. И ждала этого предложения давно», - уверяет Игорь.

«Я выпучила глаза, испугалась, я не знала, что отвечать. Для меня это был шок», - вспоминает новоиспеченная жена.

На обручальных кольцах пара выгравировала имена. Леся сама создала наряд для себя и супруга. Свадьба прошла в конце декабря. Влюбленные расписались, а затем отпраздновали важное событие в ресторане в кругу близких.

«Самое главное - доверять друг другу, дело не в пышности свадьбы, свадьба может быть пышная, но во лжи», - считает Саруханов.

«Я взяла фамилию Игоря, сейчас как раз оформляю паспорт. Буквально через два дня у меня будет новая фамилия по всем документам», - не скрывает радости Леся.

Саруханов не стал настаивать на брачном договоре. Он верит в искренние чувства Садовской. На днях он выпустил новую песню «Одна на миллион», которую посвятил жене.

Рядом с молодой супругой певец заметно похорошел. Он изменил стиль одежды, сел на диету и уже похудел на шесть килограммов!

«С 15 января я начал заниматься этим вопросом. Что это такое? Это коллораж, то есть, я не выхожу за рамки 1000 калорий в день. Леся говорит: «Да не надо, я тебя и так люблю». А я в ответ: «Так ты хочешь, чтобы я умер?! Полные люди быстро уходят и это известный факт», - шутит артист.

Пара уже задумалась о детях. Игорь Саруханов намерен приобрести новую просторную квартиру для большой семьи.

«Она меня пугает, говорит, что троих хочет еще! Да с удовольствием! Есть дом, есть квартира, допустим, для одного из детей. Небольшая квартира в Хамовниках, хорошая, с гаражом. Но когда детей много, о-го-го какая большая квартира нужна», - смеется Саруханов.

«Нам нужно много пространства. Я хочу сама выносить ребенка, сама его родить», - делится планами на будущее Леся.

У Садовской есть сын Давид от предыдущих отношений. У певца две дочери от шестого брака с Татьяной Костычевой – Розалия и Любовь. Они уже познакомили их друг с другом.

«Познакомил Лесю и с Татьяной, и с ее мужем, и с детьми. Она очень любит моих детей, мои дети любят ее ребенка», - уверен Игорь.

С предыдущей женой артист расстался без скандалов. Он общается с детьми и оплачивает все расходы. Саруханов признавался, что составил завещание в пользу дочерей. Музыкант отписал им недвижимость, музыкальный лейбл, дорогостоящую коллекцию гитар и авторские права на хиты.

«Бывает, что просто вышел, кирпич упал и все. Поэтому ничего такого в завещании нет. Но когда ты не пишешь завещание, видел, какая неразбериха начинается - это кошмар! Суды жуткие, родные люди становятся врагами», - объясняет свои действия артист.

Вероятно, с появлением детей в браке с Садовской Саруханову придется изменить завещание. Сам музыкант уверяет, в обиде никто не останется. Ведь он продолжает активно трудиться и зарабатывать. Певец много гастролирует, дает концерты, а главное - снова поет о любви.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.