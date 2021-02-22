На Пятом канале идут съёмки нового сериала

Пятый канал совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» приступили к съемкам нового детектива. Остросюжетный фильм получил рабочее название «Филин» и заявлен как иронический. Главную мужскую роль сыграет Данила Якушев.

У нового сериала герой особенный. Он не сотрудник полиции и не носит погоны. Его рабочая одежда – белый медицинский халат. Алексей Филиппов – травматолог, заведующий отделением экстренной травматологии одной из городских больниц Петербурга. Свое прозвище «Филин» он получил за то, что не спит по ночам. В детстве его сбила машина, были повреждены головной и спинной мозг. Врачи вынесли вердикт: Алеша никогда не будет ходить. Но мальчик встал на ноги, только перестал спать по ночам… С тех пор все свое свободное время, а это 24 часа в сутки, он тратит на саморазвитие: владеет двумя языками, по несколько раз проходит самые сложные компьютерные игры, легко собирает кубик Рубика и много чего еще.

В силу профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов – от бытовых переломов, например, из-за падения с лестницы, до ножевых и огнестрельных ранений. Попадаются и криминальные пациенты: и бандиты, подстреленные во время задержаний, и участники разборок, и недобитые киллерами жертвы заказных убийств. Во всех этих историях Филин поневоле начинает копаться и открывает в себе талант детектива.

В роли сыщика-любителя телезрители увидят Данилу Якушева. Он известен по сериалам «Молодежка» и «Интерны».

Ольгу Захарову – медсестру по долгу службы и помощницу новоявленного детектива по стечению обстоятельств – играет актриса Екатерина Зорина. Красавица блондинка появлялась на экранах в «Ментовских войнах-5», «Чужом районе-2» и «Высоких ставках».

Остроты и ироничности детективу добавляет любовная линия. Оперативник Роман Козин (актер Андрей Терентьев), расследование преступлений для которого – профессия, вынужден помогать неугомонному травматологу, наступив на горло собственной гордости. Козин – бывший супруг Захаровой. Он твердо убежден, что Оля бросила его именно из-за Филина.

Но любовным треугольником создатели сериала не ограничились. Присутствие молодого следователя Екатерины Громовой (актриса Екатерина Рябова) превращает сюжет в многогранный экшен.

Всего телезрителей ждет 12 детективных сюжетов, каждый из которых развивается и заканчивается в течение одной серии. В первом эпизоде Филин раскроет ограбление инкассаторов на 40 миллионов! А преступником окажется человек, которого даже и подозревать не могли.

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