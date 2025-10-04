«Уйти, не причиняя боли. Инструкция»: актриса Анна Рыцарева приступила к съемкам короткометражного фильма

Стартовали съемки короткометражного фильма актрисы и режиссера Анны Рыцаревой («Давай Разведемся!», «Плотник») – «Уйти, не причиняя боли. Инструкция». Это вторая режиссерская работа Рыцаревой: ее дебютная лента «Новый метод» была тепло принята публикой на фестивале «Короче» в 2022 году.

Новый фильм рассказывает историю Дениса и Веры, которые проживают исчерпанную семейную жизнь, но каждый по своему… Но как разойтись, если столько совместных обязательств, воспоминаний, событий, запланированной жизни? Есть один выход – план Х – «Уйти, не причиняя боли».

«Зачем мы это делаем? Хочется через смелое кино, отчасти в духе Тарантино, помочь людям, переживающим кризис в отношениях, преодолеть его и не относиться к жизни слишком серьезно, а уж тем более к себе», – комментирует Рыцарева.

Для работы над вторым проектом Анна Рыцарева собрала сильную команду. Консультантом выступила режиссер Анна Пармас, известная по культовому сериалу «Осторожно, модерн!», а также сценариям к фильмам Авдотьи Смирновой и клипам группы «Ленинград».

Оператор-постановщик – Николай Герман («На острие», «Сердце Пармы»), художник постановщик – Елизавета Журавлева («Не скажу»), художник по костюмам – Маша Швачкина («Триггер», «Метод 2», «Елки»).

Исполнительными продюсерами стали – Анастасия Кинс («Огниво») и Сабина Гаджиева.

В главных ролях продюсер и актриса Олеся Фаттахова («Обнимая небо», «Чужая жизнь») и актер Антон Денисенко («Триггер», «Сладкая жизнь»), подругу главной героини сыграла сама Анна.

Олеся Фаттахова, исполнительница главной роли, продюсер: «Сценарий меня творчески зажег и я захотела сыграть. В процессе подключилось продюсирование. Фильм открыл новый опыт в обеих сферах. Было очень интересно работать с Аней, следовать за ней, ловить ее загадочность и открывать в себе новые грани…».

Анна Рыцарева – актриса театра и кино, кинорежиссер. Ее первая короткометражная работа «Новый метод» была показана на фестивале «Короче» в 2022 году. Российскому зрителю Анна полюбилась благодаря своим ролям в таких проектах, как «Давай разведемся!», «Плотник» и других.