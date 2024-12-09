На «Российской креативной неделе – Волга» презентовали проект «Творцы атомных городов»

В рамках «Российской креативной недели – Волга» состоялась презентация проекта «Творцы атомных городов» – уникальной онлайн-платформы, созданной для продвижения, популяризации и реализации продукции мастеров, ремесленников и других представителей креативных индустрий из городов присутствия ГК «Росатом». Проект реализован АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» при поддержке группы компаний Fashion Hub Russia.

В рамках «Российской креативной недели – Волга» состоялось предварительное открытие выставки-ярмарки продукции участников проекта «Творцы атомных городов». Основной запуск выставки планируется 15 декабря.

На предварительном открытии в Нижнем Новгороде на выставке было представлено более 250 изделий 36 мастеров из Волгодонска, Глазова, Димитровграда, Заречного, Краснокаменска, Нововоронежа, Новоуральска, Озерска, Полярных Зорь, Сарова, Снежинска, Соликамска, Соснового Бора, Трехгорного, Усолье-Сибирского, Электростали. С полномасштабным открытием 15 декабря выставка увеличится в два раза.

Презентация проекта «Творцы атомной истории» на полях «Российской креативной недели» – закономерна, так как проект является важным элементом экосистемы поддержки креативной экономики страны, считает Президент АНО «Креативная экономика», директор окружного фестиваля-форума РКН-Волга Марина Монгуш (Абрамова):

«Проект «Творцы атомных городов» – отличный пример не только социальной ответственности, но и вклада Госкорпорации «Росатом» в устойчивое развитие территорий присутствия через поддержку креативного класса этих городов. Уверена, что его экономические и социальные эффекты будут ощутимыми в атомных городах. В целом мы видим сформировавшуюся тенденцию активного участия предприятий в развитии креативных индустрий».

«Проект «Творцы атомных городов» направлен на выявление и поддержку уникальных мастеров, которых очень много в регионах присутствия атомной отрасли. Нам важно создать возможности для того, чтобы познакомить с их творчеством широкие аудитории, что может стать первым шагом к коммерциализации их продукции. А это критически важно для представителей креативных индустрий. Мы запустили выставку изделий на «Российской креативной неделе – Волга» в Академии Маяк, и уже получили большое количество положительных отзывов. Наши мастера из атомных городов создают уникальные произведения, которые достойны самых высоких оценок», — подчеркнула Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия Развития» Госкорпорации «Росатом».

Валентина Ростовщикова, председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia, член генерального совета Международной ассоциации байеров International Buyers Hub, отметила потенциал проекта в создании узнаваемого бренда:

«Проект «Творцы атомных городов» – это первый системный взгляд на проблему ремесленников в России. Благодаря АНО «Энергия Развития» Госкорпорации «Росатом» стало возможным отработать пилот на 32 городах присутствия корпорации «Росатом». После запуска выставки мы уже можем сказать, что тема востребована, это позволяет реализовать продукцию через инструмент создания электронного каталога проекта, обеспечить возможность продаж и продвижения продукции мастеров и ремесленников малых городов».

Также в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» в рамках проекта «Елки России» установлена ель «Созвездие Росатома», посвященная истории атомной отрасли России. В 2025 году атомная промышленность отмечает 80-летний юбилей. Ель украсили керамические изделия мастеров из закрытых атомных городов и звезды с гербами, символами и талисманами каждого города присутствия ГК «Росатом», нижегородские деревянные матрешки художественной фабрики «Семеновская роспись», декор из натуральных камней.

Окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Волга» проходит 5-7 декабря в Нижнем Новгороде и завершает цикл региональных креативных недель 2024 года.

Площадкой «Российской креативной недели – Волга» стал культурно-просветительский центр «Академия Маяк». Организаторы форума – АНО «Креативная экономика», АНО «Центр 800», Правительство Нижегородской области. Форум проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.