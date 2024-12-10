В Музее Мирового океана отметили День героев Отечества

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В этот праздник принято чествовать тех, кто проявил исключительную храбрость и преданность нашей стране, оставив яркий след в ее истории.

Музей Мирового океана хранит множество экспонатов, связанных с именами людей, которые стали примером подвига и служения России. Это экспозиция «Глубина» и исследования океанолога Анатолия Сагалевича – одного из создателей ГОА «Мир-1» и «Мир-2», получившего звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, и успешное проведение Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции; НИС «Космонавт Виктор Пацаев», названный в честь Героя Советского Союза.

В рамках празднования Дня героев Отечества состоялась «Классная встреча», организованная региональным отделением общероссийского государственного движения детей и молодёжи Калининградской области «Движением Первых» и Музеем Мирового океана. В рамках встречи школьники Калининграда смогли пообщаться с участниками СВО, а представители «Музея Z» презентовали ребятам выставку «Наши герои», которая знакомит с историями бойцов, отличившихся на полях Специальной военной операции.

В эти дни в Военно-морском центре музея открыта выставка «Донбасс – колыбель народов», подготовленная Донецким республиканским краеведческим музеем. Материалы выставки показывают особенности формирования многонационального состава края, исторически находившегося на пересечении развития соседних государств.