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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Мирового океана отметили День героев Отечества

editor
By editor
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Классные встречи - День героев Отечества
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В этот праздник принято чествовать тех, кто проявил исключительную храбрость и преданность нашей стране, оставив яркий след в ее истории.

Музей Мирового океана хранит множество экспонатов, связанных с именами людей, которые стали примером подвига и служения России. Это экспозиция «Глубина» и исследования океанолога Анатолия Сагалевича – одного из создателей ГОА «Мир-1» и «Мир-2», получившего звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, и успешное проведение Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции; НИС «Космонавт Виктор Пацаев», названный в честь Героя Советского Союза.

В рамках празднования Дня героев Отечества состоялась «Классная встреча», организованная региональным отделением общероссийского государственного движения детей и молодёжи Калининградской области «Движением Первых» и Музеем Мирового океана. В рамках встречи школьники Калининграда смогли пообщаться с участниками СВО, а представители «Музея Z» презентовали ребятам выставку «Наши герои», которая знакомит с историями бойцов, отличившихся на полях Специальной военной операции.

В эти дни в Военно-морском центре музея открыта выставка «Донбасс – колыбель народов», подготовленная Донецким республиканским краеведческим музеем. Материалы выставки показывают особенности формирования многонационального состава края, исторически находившегося на пересечении развития соседних государств.

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