На Российском винодельческом форуме прошел Саммит виноделов АВВР

В рамках Российского винодельческого форума состоялся Саммит виноделов АВВР, на нем подвели промежуточные итоги деятельности Ассоциации виноградарей и виноделов России, а также обсудили предстоящие проекты и планы.

«Саммит – это хороший формат для того, чтобы оценить, что из себя представляет АВВР. 29 ноября будет два года с момента создания Ассоциации. И важно посмотреть на себя, наметить новые пути, записать их, сконцентрироваться и продолжать их реализовывать», – подчеркнул модератор саммита, исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников.

Данными работы АВВР за последний год поделился председатель Правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев. По состоянию на 1 ноября 2023 года к АВВР присоединились 33 новых члена, общее число достигло 194. Также выросла площадь виноградных насаждений членов АВВР – до 61.3 тыс. га (+5 тыс. га), по данным Минсельхоза.

Еще одним важным этапом стало создание двух новых виноградо-винодельческих советов: «Ставрополье» и «Дагестан», а также:

принято Положение о новом виноградо-винодельческом Совете района «Кубань. Таманский полуостров».

созданы два новых Комитета терруаров: «Дивноморское» и «Южный берег Тамани»

утверждены Дополнительные стандарты качества «Крым», «Кубань» и «Ставрополье»

выданы 53 сертификата АВВР.

Кроме того, в текущем году активно развивалась нормативно-законодательная база, в частности, был узаконен порядок выдачи Паспортов виноградных насаждений (ПВН) на портале АВВР. Еще одним принятым решением стала поправка о выдаче федеральных специальных марок, содержащих знак «Вино России».

Дмитрий Константинович также рассказал о развитии стандартов производства, которое заключается, в том числе, в обновлении действующих национальных стандартов в сфере виноградарства и виноделия и разработке новых. Эта работа проводится совместно с НИЦ «Курчатовский институт».

Защита внутреннего рынка также стала немаловажным направлением в деятельности АВВР. В эту сферу вошло повышение ввозных пошлин и запрет на импорт вина из стран, недружественных России.

Приоритетными направлениями для работы АВВР в предстоящем году является развитие территориального деления виноградопригодных земель, разработка и утверждение дополнительных стандартов качества, продвижение бренда «Вино России», развитие Портала АВВР, защита внутреннего рынка от демпинга недружественных стран.

Подробнее о Портале АВВР рассказал Алексей Плотников. Ресурс продолжает развиваться, он призван упростить работу с отчетностью, систематизировать данные и проследить за качеством и прозрачностью производства винограда и вина.

Важнейшим этапом развития Портала АВВР в этом году стала возможность принимать Паспорта виноградных насаждений в соответствии с новой формой. В планах по развитию портала – автоматизация приложения по происхождению винограда.

На саммите выступил член Правления АВВР, владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Он оценил неполные два года работы АВВР как революционные.

«Те решения, которые были приняты, оказали серьезное влияние на развитие виноделия в России. (…) Мы сегодня создаем требования по качеству на всех уровнях, институты, ГОСТы, мы начали заниматься генетикой на новом технологическом уровне», – сказал Борис Юрьевич.

В ходе обсуждения выступил Генеральный директор, АО «МОЕ ВИНО» Арсен Карапетян, он рассказал о перспективах создания района или терруара «Севастополь». Он положительно оценил стремление виноделов Севастополя ужесточить допстандарты производства, чтобы отделиться зоны Крыма.

Член Правления АВВР, Руководитель Ставропольского виноградо-винодельческого совета АВВР Алексей Лысенко поднял вопрос о создании терруара «Долина реки Кума» и выступил с предложением создать совет по науке, чтобы скоординировать научную работу между исследовательскими центрами.

Руководитель Дагестанского виноградо-винодельческого совета АВВР Ахмед Ахмедов рассказал о развитии отрасли в регионе. По его словам, площадь виноградных насаждений членов АВВР в Дагестане составляет 10,6 га или половину от всей площади виноградников. В этом году в республике было заложено 637,8 га виноградников.

Организаторы РВФ – Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.

Фото – Денис ТИХОМИРОВ