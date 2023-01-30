Редкий фарфор XIX века в русском стиле с изображением богатырей впервые представили на аукционе в Москве

Три редкие фарфоровые чашки XIX века в русском стиле с изображением богатырей, которые впервые оказались на аукционе в Москве, ушли с молотка за миллион рублей. Стоимость одной из них в процессе торгов выросла в 26 раз и достигла 650 000 рублей.

«Чашки в русском стиле с изображением богатырей» с редкой золотой печатной маркой завода Кузнецова были выставлена на 28 января на торгах аукционного дома «Русская эмаль». Одну из них рынок оценил в 650 000 руб, что в 26 раз выше стартовой стоимости - 25 000 тысяч рублей. Еще две аналогичные чашки были выкуплены за 270 000 рублей каждая. Отмечается, что данная серия была выпущена в конце XIX века по единичному заказу и ранее на рынке никогда не появлялась.

«То, что на открытом арт-рынке оказались подобные предметы - это большая редкость. Скорее всего, эти чашки были выпущены в конце XIX - начале XX века под заказ в единичном экземпляре, возможно, специально для Всероссийской выставки. Другие предметы из этой серии, по крайней мере пока, нигде не были опубликованы и не появлялись. Мы предполагаем, что чашки не входили в состав сервиза, а были исполнены на высочайшем уровне в единственном экземпляре. В пользу этого говорит и золотая печатная марка завода Кузнецова - "Т-во М. С. Кузнецова Д.Ф." под двуглавым орлом. Предметы с такой маркой крайне редки на рынке», - комментирует Мария Румянцева, ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Русская эмаль».

Отмечается, что в распоряжении экспертов аукционного дома оказалось всего шесть таких чашек, расписанных эмалевыми красками и изображающих витязей с полотен Виктора Васнецова. На торгах 28 числа было представлено три чашки. Две другие - с изображением Ильи Муромца и Добрыни Никитича, на аукционе также продемонстрировали значительный интерес со стороны игроков и при аналогичном старте ушли за 270 000 р. Три оставшиеся чашки «Русская эмаль» планирует представить к продаже на следующих аукционах.

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