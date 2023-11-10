Helen Yes, Вячеслав Макаров, DJ Катя Гусева, Derzy, Xristiana на премии издания ОК! Awards «Больше чем звезды»

На днях в одном из самых фешенебельных отелей «Four Seasons» в самом центре Москвы, состоялась ежегодная премия журнала ОК! AWARDS «Больше, чем звезды».

Премия проходит уже восьмой раз и собирает самых ярких и топовых представителей российского шоу-бизнеса, среди которых мероприятие посетили: Роман Костамаров с Оксаной Домниной, Анна Хилькевич, Helen Yes, Татьяна Тур, Юлия Ковальчук, Вячеслав Макаров, Филипп Киркоров, Алсу, Вадим и Игорь Верник, DJ Катя Гусева и многие другие.

Два месяца читатели журнала голосовали за своих кумиров в разных номинациях: за лучших актеров театра и кино, музыкантов, героев Сети, инфлюенсеров и трендсеттеров. Кроме того, в рамках премии ОК! Awards «Больше чем звезды» была предусмотрена награда от организаторов события — журнала ОК!

Артисты на дорожке премии удивляли самыми яркими нарядами:

Певица Севиль, известная как солистка группы Artik & Asti удивила своим нарядом. Для церемонии она выбрала переливающееся платье бледно-розового цвета. Наряд обтягивал фигуру звезды, благодаря чему многие заметили пару изменений: увеличившаяся грудь и немного округлившийся живот артистки невольно породили слухи о ее беременности. Сама Севиль никак не прокомментировала подобные слухи.

Блогер-миллионник Helen Yes предстала на премии в роскошном платье-макси черного цвета с декольте. В качестве аксессуаров Елена выбрала клатч и чокер под цвет платья, а также золотые часы, массивные серьги под собранную прическу и браслет. По мнению самого издания ОК! - образ Helen Yes вошел в топ лучших нарядов.

В этот вечер и Анна Хилькевич не оставила без внимания свои новые формы. Леопардовый принт и обтягивающая посадка платья Анны были выбраны явно не случайно - актриса поразила всех своими ягодицами. Однако, с премии Анна уехала расстроенной, так как номинацию «Новые Формы» получила Ирена Понарошку. За нее проголосовало большинство.

Завершилась премия выступлением победителей номинации «Приз зрительских симпатий» - группой «Иванушки International». Ребята исполнили свои хиты и заставили зрителей и других участников танцевать.