В РГБ пройдут «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы»

26 мар­та 2021 Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка и Ита­льян­ский Инсти­тут куль­ту­ры в Москве откры­ва­ют цикл «Ита­льян­ские вече­ра. От Бокач­чо до Каза­но­вы», объ­еди­ня­ю­щий музы­ку, кни­ги и изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство в одном про­стран­стве. Автор и веду­щий про­грам­мы – Арка­дий Иппо­ли­тов. Ансамбль соли­стов «Imaginarium», худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и солист – Денис Голу­бев (гобой).

«Всем луч­шим сво­им я обя­за­на Ита­лии», так, пере­фра­зи­руя Мак­си­ма Горь­ко­го, мог­ла бы ска­зать Евро­па. Без Ита­лии куль­ту­ра немыс­ли­ма, при­чём не толь­ко евро­пей­ская, но и миро­вая. «Ита­льян­ские вече­ра», сов­ме­ща­ю­щие зри­тель­ный образ, сло­во и звук на свое­об­раз­ных пред­став­ле­ни­ях – выстав­ках-лек­ци­ях-кон­цер­тах – будут посвя­ще­ны Ита­лии, ита­льян­ской лите­ра­ту­ре, музы­ке и живо­пи­си как источ­ни­кам вдох­но­ве­ния для твор­цов во все вре­ме­на и во всём мире.

Клю­че­вой арте­факт каж­дой про­грам­мы, устро­ен­ной глав­ной биб­лио­те­кой Рос­сии – уни­каль­ная кни­га. Имен­но она зада­ёт тему каж­до­му вече­ру. Это могут быть и лите­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния, и аль­бо­мы с гра­вю­ра­ми, рисун­ка­ми или гео­гра­фи­че­ски­ми кар­та­ми XV — XIX веков из собра­ния РГБ. Геро­я­ми выста­вок ста­нут Джо­ван­ни Бок­кач­чо, Лудо­ви­ко Ариосто, Джа­ко­мо Каза­но­ва, Джо­ван­ни Бат­ти­ста Пира­не­зи, Тома де Томон.

Каж­дая выстав­ка будет сопро­вож­дать­ся кон­цер­том-новел­лой в жан­ре «вооб­ра­жа­е­мо­го музея». В испол­не­нии ансам­бля соли­стов «IMAGINARIUM» под руко­вод­ством Дени­са Голу­бе­ва, музы­кан­та-иссле­до­ва­те­ля, про­зву­чит музы­ка ком­по­зи­то­ров Фло­рен­тий­ской каме­ра­ты, Кла­удио Мон­тевер­ди, Соло­мо­на Рос­си, Анто­нио Виваль­ди, Геор­га Фри­дри­ха Ген­де­ля, Иоган­на Адоль­фа Хас­се и рус­ских композиторов.

Про­вод­ни­ком в мир ита­льян­ско­го искус­ства ста­нет извест­ный искус­ство­вед, писа­тель, стар­ший науч­ный сотруд­ник Госу­дар­ствен­но­го Эрми­та­жа, хра­ни­тель ита­льян­ской гра­вю­ры XV – XIX веков Арка­дий Иппо­ли­тов, автор книг «Осо­бен­но Лом­бар­дия», «Толь­ко Вене­ция» и «Про­сто Рим». Его рас­ска­зы, кото­рые будут сопро­вож­дать­ся видео­про­ек­ци­ей шедев­ров живо­пи­си и гра­фи­ки, помо­гут слу­ша­те­лям осо­знать связь меж­ду музы­кой и визу­аль­ны­ми обра­за­ми раз­ных эпох, при­бли­зить­ся к пони­ма­нию скры­то­го смыс­ла искусства.

Гене­раль­ный дирек­тор РГБ Вадим Дуда под­чёр­ки­ва­ет, что «Ита­льян­ские вече­ра. От Бок­кач­чо до Каза­но­вы» – насто­я­щий пода­рок цени­те­лям лите­ра­ту­ры, мело­ма­нам и всем поклон­ни­кам клас­си­че­ско­го искус­ства: «Ита­льян­ская куль­ту­ра для Рос­сии – непре­хо­дя­щая цен­ность на про­тя­же­нии мно­гих веков. Эту связь невоз­мож­но недо­оце­нить. В фон­дах РГБ хра­нит­ся боль­шая кол­лек­ция вели­ко­леп­ных ита­льян­ских изда­ний, и мы рады пока­зать наши сокро­ви­ща гостям библиотеки».

Пер­вая встре­ча прой­дёт 26 мар­та в 19:00 в кон­фе­ренц-зале Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной библиотеки.

26 мар­та «Бок­кач­чо»; 29 апре­ля «Ариосто»; 27 мая «Пира­не­зи»; 21 октяб­ря «Обра­зы Ита­лии»; 25 нояб­ря «Каза­но­ва».

Где? Кон­фе­ренц-зал РГБ, Москва, Воз­дви­жен­ка 3/5, подъ­езд № 3.

Подроб­но­сти https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/concerts/italyanskie-vechera-ot-bokkachcho-do-kazanovyi

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