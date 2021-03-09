В РГБ пройдут «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы»

26 марта 2021 Российская государственная библиотека и Итальянский Институт культуры в Москве открывают цикл «Итальянские вечера. От Бокаччо до Казановы», объединяющий музыку, книги и изобразительное искусство в одном пространстве. Автор и ведущий программы – Аркадий Ипполитов. Ансамбль солистов «Imaginarium», художественный руководитель и солист – Денис Голубев (гобой).
«Всем лучшим своим я обязана Италии», так, перефразируя Максима Горького, могла бы сказать Европа. Без Италии культура немыслима, причём не только европейская, но и мировая. «Итальянские вечера», совмещающие зрительный образ, слово и звук на своеобразных представлениях – выставках-лекциях-концертах – будут посвящены Италии, итальянской литературе, музыке и живописи как источникам вдохновения для творцов во все времена и во всём мире.
Ключевой артефакт каждой программы, устроенной главной библиотекой России – уникальная книга. Именно она задаёт тему каждому вечеру. Это могут быть и литературные произведения, и альбомы с гравюрами, рисунками или географическими картами XV — XIX веков из собрания РГБ. Героями выставок станут Джованни Боккаччо, Лудовико Ариосто, Джакомо Казанова, Джованни Баттиста Пиранези, Тома де Томон.
Каждая выставка будет сопровождаться концертом-новеллой в жанре «воображаемого музея». В исполнении ансамбля солистов «IMAGINARIUM» под руководством Дениса Голубева, музыканта-исследователя, прозвучит музыка композиторов Флорентийской камераты, Клаудио Монтеверди, Соломона Росси, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Адольфа Хассе и русских композиторов.
Проводником в мир итальянского искусства станет известный искусствовед, писатель, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской гравюры XV – XIX веков Аркадий Ипполитов, автор книг «Особенно Ломбардия», «Только Венеция» и «Просто Рим». Его рассказы, которые будут сопровождаться видеопроекцией шедевров живописи и графики, помогут слушателям осознать связь между музыкой и визуальными образами разных эпох, приблизиться к пониманию скрытого смысла искусства.
Генеральный директор РГБ Вадим Дуда подчёркивает, что «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы» – настоящий подарок ценителям литературы, меломанам и всем поклонникам классического искусства: «Итальянская культура для России – непреходящая ценность на протяжении многих веков. Эту связь невозможно недооценить. В фондах РГБ хранится большая коллекция великолепных итальянских изданий, и мы рады показать наши сокровища гостям библиотеки».
Первая встреча пройдёт 26 марта в 19:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки.
26 марта «Боккаччо»; 29 апреля «Ариосто»; 27 мая «Пиранези»; 21 октября «Образы Италии»; 25 ноября «Казанова».
Где? Конференц-зал РГБ, Москва, Воздвиженка 3/5, подъезд № 3.
Подробности https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/concerts/italyanskie-vechera-ot-bokkachcho-do-kazanovyiОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.