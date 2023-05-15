НА СЦЕНЕ ПЕРМСКОЙ ОПЕРЫ — «БАЛ-МАСКАРАД» ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

В Пермском театре оперы и балета идут репетиции заключительной оперной премьеры сезона 2022/2023 — Джузеппе Верди. Спектакль, над которым работают режиссер Владиславс Наставшевс и дирижер Мигран Агаджанян, будет впервые представлен 10, 11, 12 и 13 июня.

Написанный в 1858 году, «Бал-маскарад» завершает десятилетие, в которое были созданы «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата» — оперы, принесшие Джузеппе Верди не просто признание, но мировую славу. Знаковое название итальянского романтического репертуара, «Бал-маскарад» после долгого перерыва возвращается на пермскую сцену в постановке Владиславса Наставшевса. Его дебютный спектакль в Пермской опере, выпущенный в 2022 году «Евгений Онегин», стал обладателем Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2023» за лучшую работу режиссера и был признан публикой и критикой одной из ключевых постановок российской музыкальной сцены последних лет.

Премьерой «Бала-маскарада» Пермский театр оперы и балета завершает цикл спектаклей, поставленных в сезоне 2022/2023 по произведениям композиторов-реформаторов, навсегда изменивших облик оперного жанра — в ноябре прошлого года его открыл «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока в постановке Евгении Сафоновой, а в апреле продолжил «Летучий голландец» Рихарда Вагнера в режиссуре Константина Богомолова.

Владиславс Наставшевс, режиссер-постановщик:

— Сочиняя одну из лучших своих опер, Верди балансировал на грани — между трагическим и комическим, между иронией и меланхолией. На одной из репетиций я вспомнил о том, как перед смертью Чехов с улыбкой попросил бокал шампанского, выпил всё до дна, тихо лег на бок — и вскоре умолк навсегда. Герои «Бала-маскарада» любят, ревнуют и умирают с той легкостью и с той страстью к жизни, которая вообще свойственна итальянскому искусству и итальянской опере. Жанр нашего спектакля — трагифарс. В нем встречаются два мира — закулисья и сцены. Всегда ли можно провести границу между реальностью и вымыслом? И не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски — и всё оказывается не тем, чем кажется?

Премьеру репетируют солисты Пермской оперы — Вероника Джиоева, Дарья Терещенко, Ирина Байкова, Борис Рудак, Карлен Манукян, Энхбат Тувшинжаргал, Рауф Тимергазин, Эдуард Морозов, Тимофей Павленко, Данис Хузин, Владимир Тайсаев, а также Александр Егоров, Дмитрий Гученко, Константин Третьяков. Приглашенные солисты — Анна Нечаева, Ксения Дудникова, Екатерина Проценко, Владислав Сулимский, Олег Бударацкий.

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