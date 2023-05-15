САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Молодежном театре на Фонтанке представят постановку по пьесе М.Горького «Васса Железнова»

В год 155-летия со дня рождения Максима Горького Молодежный театр впервые обращается к одной из самых известных пьес этого писателя и драматурга. «Васса Железнова» многократно входила в репертуар ведущих театров страны, получила несколько киновоплощений. Ролью Вассы отмечены биографии таких прославленных актрис как Фаина Раневская, Вера Пашенная, Серафима Бирман, Татьяна Доронина, Инна Чурикова, Светлана Крючкова. В спектакле Молодежного театра роль Вассы играет заслуженная артистка России Екатерина Унтилова. Для постановки режиссер Семен Спивак выбрал первую версию пьесы Горького, написанную в 1910 году и лишенную мотивов социального неравенства и революционных идей, появившихся в тексте после авторской перереработки 30-х годов.

Первоначальный вариант пьесы повествует о распаде самой важной человеческой общности – семьи. В фамильном клане Железновых не любят чужих, да и своих жалуют далеко не всех, когда речь заходит о наследовании капиталов. При смерти отец семейства – Захар Железнов, его брат Прохор намерен вынуть свою долю из общего дела, непутевые сыновья болезного – Семён и Павел, не прочь оторвать свою часть родительского богатства, да и давно покинувшая отчий дом сестра Анна имеет виды на наследство. В доме все конкурируют друг с другом, здесь нет согласия и понимания. Даже любовь тут искорежена, как и души людей, не дополучивших целительной дозы родительского и дружеского тепла. В спектакле Спивака Васса не только хочет любым способом сохранить семейное дело и остаться хозяйкой капитала, но и умело использует домашних для устранения «лишних игроков», среди которых нет и не может быть счастливых победителей.

Создатели постановки, сохраняя текст Горького, наполняют его приметами смены эпох. Во все времена дети рано или поздно начинают отрицать родительскую власть над собой. Но возможность быть независимым и свободным может быть дарована только тем, для кого мораль и нравственность – не пустые слова, тем, кто четко различает черное и белое, добро и зло...

В роли Вассы з.а. России Екатерина Унтилова

В ролях: н.а. России Валерий Кухарешин, з.а. России Петр Журавлев, Анна Геллер, Александр Конев, Андрей Зарубин, Ксения Ирхина, Анастасия Тюнина, Надежда Рязанцева, Светлана Строгова, Василина Кириллова / Екатерина Родионова и Ксения Федотова (студентки РГИСИ, мастерская С. Спивака).

Когда? 19 мая, 19:00; 20 мая, 18:00; и 8, 9 июня, 19:00.

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