Историю балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева представили в РГДБ в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика»

13 мая в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) состоялась арт-постановка, посвященная истории создания одного из самых знаменитых балетов Сергея Прокофьева - «Ромео и Джульетта». Постановка стала четвертым спектаклем в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика», который проводит фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Вместе с юными и профессиональными артистами зрители совершили музыкальное путешествие в эпоху Сергея Прокофьева, узнали интересные и малоизвестные факты о том, как композитор написал счастливый финал, но под напором критиков вернулся к изначальному сюжету трагедии Шекспира, как музыку Прокофьева называли нетанцевальной и немыслимой для театра, а сегодня «Ромео и Джульетта» является эталоном балетного искусства.

Роль композитора Сергея Прокофьева исполнил режиссер-постановщик фестиваля, основатель «Мастерской балета» Егор Симачев, а роль великого балетмейстера Леонида Лавровского, поставившего балет «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой и Константином Сергеевым в главных ролях, исполнил его внук - Леонид Лавровский-Гарсиа, режиссер, педагог, генеральный продюсер творческого объединения «Lavrovskylab - art company». Образ балерины Галины Улановой на сцене воплотила Наталия Лавровская (Ефремова), актриса, педагог, руководитель хореографического училища (колледжа) «Лаборатории Лавровских».

Также в спектакле приняла участие основатель благотворительного фонда, Мисс Вселенная, телеведущая и певица Оксана Федорова, которая отметила важность популяризации классического искусства через форматы понятные и доступные на уровне детского сознания: «Цель фестиваля «Балетные истории: русская классика» - показать родителям и детям, что классика это не скучно, через сочетание игровых и интерактивных элементов дети и взрослые открывают для себя прекрасный мир великого искусства балета, объединяющего и музыку, и танец, и литературу».

Визуальным сопровождением постановки стали кадры из знаменитого фильма-балета «Ромео и Джульетта», который был снят в 1954 году режиссером Лео Арнштамом совместно с Леонидом Лавровским и получил приз на Каннском кинофестивале.

Почетный гость спектакля - Михаил Леонидович Лавровский, сын Леонида Лавровского, хореограф, педагог, народный артист СССР, член жюри национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», лично поприветствовал участников и зрителей концерта, и пожелал юным артистам творческих успехов.

Перед спектаклем по сложившейся традиции юные посетители детской библиотеки приняли участие в мастер-классе по балету, а после спектакля проверили свои знания в викторине по балету «Ромео и Джульетта».

Запись прямой трансляции доступна на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также на сайте культура.рф.

Фото предоставлено РГДБ

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