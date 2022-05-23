На участие в Московской неделе моды поступило почти 900 заявок из 79 городов России

Почти 900 заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды. Она пройдет с 20 по 26 июня 2022 года. Желание присоединиться к масштабному событию фешен-индустрии выразили дизайнеры и представители брендов одежды из разных регионов России. Состав участников определит экспертный совет. Список опубликуют в июне на официальном сайте. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

«Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие. Сейчас экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, принято решение расширить географию события. Число городских площадок, где пройдут мероприятия первой Московской недели моды, будет увеличено, сейчас идет их отбор.

Центральной локацией станет парк «Зарядье»: часть программ организуют на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Также увеличена и продолжительность Недели моды, она начнется 20 июня, на день раньше запланированного.

«Московская неделя моды быстро становится точкой притяжения и консолидации профессионалов модной индустрии со всей страны. Две трети заявок пришли из столицы, остальные — из других регионов России», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Наблюдать за событием можно будет в том числе онлайн: прямые трансляции пройдут в социальной сети «ВКонтакте» и на других цифровых платформах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.