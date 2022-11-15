На ВДНХ открылась фотовыставка работ победителей международного конкурса «Москва в сердце каждого»

14 ноября на Главной выставке страны в Северном розарии открылась экспозиция работ Международного конкурса детского творчества «Москва в сердце каждого». Гости увидят творчество победителей конкурса — ребят в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих за рубежом.

Участники конкурса подготовили работы в различных техниках: акварель, пастель, графика, живопись или смешанная техника. Гости смогут увидеть рисунки на тему «Москва для детей», «Москва праздничная» и «Город сквозь века, сквозь года» от юных художников из Белоруссии, Испании, Гватемалы, Болгарии, Катара и других стран.

Работы разделены на несколько возрастных групп: 6–9 лет, 10–13 лет и 14–17 лет. На рисунках изображены главные достопримечательности Москвы, столичные пейзажи, праздничная городская атмосфера и история города глазами детей.

Посетить выставку можно до 19 ноября в Северном розарии вблизи павильона №1 «Центральный».

Цель проекта — популяризация российской культуры за рубежом, сохранение исторических и культурных традиций, развитие творческих начинаний молодежи, а также расширение и укрепление международных культурных связей Российской Федерации и ее столицы. К участию в конкурсе привлекались дети соотечественников, проживающих за рубежом, а также члены молодежных организаций.

Организаторы Международного конкурса детского творчества «Москва в сердце каждого» — Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.

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