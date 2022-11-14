«Цвет и линия». Российская академия художеств приглашает на выставку Сергея Гулевского и Ольги Дмитриенко

Российская академия художеств представляет авторский проект известных воронежских художников академика РАХ Сергея Гулевского и почетного члена РАХ Ольги Дмитриенко. Экспозицию составили около 60 произведений графики разных лет. Акварели одного художника и рисунки другого дополняют друг друга, обретая особое «звучание» в едином выставочном контексте. Пейзажи, натюрморты, портретные, тематические серии отличает не только высочайше профессиональное мастерство, но и глубокое содержание, неповторимый авторский стиль.

Пейзажные акварели Сергея Гулевского преисполнены трепетного отношения к красоте родного края. Мягкие, воздушные, выполненные с большим вкусом, они пробуждают в человеке возвышенные чувства. Работы мастера ничего «не навязывают» зрителю: они естественны и органичны. Написанные широко, без лишних деталей, они обладают качествами поэтического образа. Именно поэтому академик РАХ Олег Савостюк отмечал в них «чеховскую грусть с удивительной правдой и откровением». Цветы в работах автора созвучны пейзажной лирике, в них есть общий привлекающий художника мотив красоты бытия как части природного мироздания.

В работах Ольги Дмитриенко чувствуется серьезная школа, основанная на петербургской графической традиции. Ее рисунку присущи точность, выразительность, изысканная сдержанность, отточенная пластичность линий, мягкая тоновая градация. Художница влюблена в рисунок, в серебро графита и бархатистость пастели, что эмоционально передается зрителю. Основные темы ее творчества неразрывно связаны с историей России, образами ярких, выдающихся личностей. В графических листах мастера «оживают» события прошлого, где современный зритель находит для себя сокровенное и неповторимое, что делает ее искусство источником образного познания действительности.

Произведения Сергея Гулевского и Ольги Дмитриенко, представленные на выставке, создают особую образную, пластическую полифонию, раскрывая широчайший диапазон возможностей и актуальность искусства графики.

Сергей Гулевский. Воронеж. Из серии «Городские мотивы». Бумага, акварель, 50х70 см

Сергей Гулевский. Воронеж. Из серии «Городские мотивы». Бумага, акварель, 50х70 см

Сергей Гулевский. Воронеж. Из серии «Осень». Бумага, акварель, 59х41 см

Сергей Гулевский. Воронеж. Из серии «Осень». Бумага, акварель, 59х41 см

Сергей Петрович Гулевский — академик Российской академии художеств (2021), заслуженный работник культуры РФ (1998). Родился в 1954 году в Воронеже. Окончил Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое училище, отделение декоративно-прикладного искусства Харьковского художественно-промышленного института. Среди его наставников – выдающийся мастер, крупнейший сценограф 1920-х–1940-х гг. Б.В. Косарев. Получив фундаментальное художественное образование, С.П.Гулевский вернулся в родной город. С 1984 года — участник областных, зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, международных выставок. Работал директором Воронежской детской художественной школы. С 1990 года С.П.Гулевский — директор Воронежского художественного училища, с 1994 года — декан факультета живописи Воронежской государственной академии искусств. Художник — один из организаторов, активных участников, наставников многочисленных пленэров для педагогов и студентов: «На родине И.Н. Крамского», «Есенинского пленэра» в селе Константиново, Крымского, Третьяковского и многих других. Возглавляя художественное училище на протяжении 29 лет, он добился того, что ВХУ сегодня входит в число сильнейших художественных училищ страны.

Ольга Дмитриенко. Денис с женой. Бумага, карандаш, 50х55 см

Ольга Дмитриенко. Николай I. Из серии «Страницы русской истории». Бумага, картон, 50х60 см

Ольга Дмитриенко. Битва троянцев с греками. Из серии «Илиада». Лист № 1. Бумага, картон, 50х70 см

Ольга Дмитриенко. Из серии «Минувший век». Лист № 1. Бумага, картон, 60х65 см

Ольга Васильевна Дмитриенко – почетный член Российской академии художеств (2021), заслуженный деятель искусств Воронежской области (2016). Родилась в 1964 году в Воронеже в семье известного художника Василия Дмитриенко. Окончила Санкт-Петербургский институт живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, мастерскую В.Ветрогонского. Член Союза художников России (1998). С 1988 года — участник областных, республиканских и международных выставок. Преподаватель Воронежского художественного училища. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за её пределами.

Выставка работает с 23 ноября по 4 декабря 2022 года.

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