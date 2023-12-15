На ВДНХ открыли новый маршрут для пешеходных прогулок

ВДНХ совместно с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) разработали «Снежный маршрут». Это программа для длительной прогулки, во время которой можно полюбоваться ландшафтным парком, Главным ботаническим садом, катками на площади Промышленности и в парке «Останкино», достопримечательностями Музейного города.

«В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка “Останкино” и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов. Карту с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Начать можно у любого входа на территорию ВДНХ и следовать по точкам в удобном порядке. Для посетителей особыми значками отмечены инфоцентры, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.

Одна из остановок «Снежного маршрута» — воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве. Здесь можно прогуляться на уровне крон деревьев и полюбоваться художественной подсветкой вечером.

Другая точка — каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей. Кататься на коньках можно с видом на исторические павильоны и макет ракеты-носителя «Восток». Также гостей приглашают посетить Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева и другие объекты Музейного города ВДНХ.

В Главном ботаническом саду гостей ждет дендрарий. Там представлено около тысячи разновидностей древесных растений, привезенных в Москву из разных регионов планеты с умеренным климатом. Здесь же расположена историческая Старая Фондовая оранжерея.