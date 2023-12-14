Уникальная Россиия: IV художественно-промышленная выставка-форум

Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» – крупнейшая выставка, демонстрирующая все разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России. На выставке-форуме будут также представлены живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат. Мероприятие будет сопровождаться деловой, культурной и конкурсной программами, модными показами и презентациями.

Цель выставки - показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона.

Экспозиция

На «Уникальной России» посетители смогут полюбоваться авторской керамикой и фарфором, лаковой миниатюрой, эмальерным искусством; художественной обработкой стекла, металла, камня; виртуозной резьбой по кости и дереву; кружевоплетением и вышивкой; художественной обработкой пуха; эксклюзивными ювелирными изделиями; предметами интерьера и декора; дизайнерской, этнической одеждой и аксессуарами. Наиболее понравившиеся произведения искусства посетители выставки смогут и приобрести.

Предметное внимание будет уделено отдельным регионам России. Коллективные стенды готовят: Татарстан, Крым, Приморский край, Бурятия, Тыва, Волгоградская обл., Калужская обл., Смоленская обл., Чукотский автономный округ (АО). Всего представлено 78 регионов Российской Федерации.

Здесь есть чему удивиться. Гости выставки познакомятся, например, с эксклюзивной коллекцией аутентичной реконструированной одежды народов Поволжья. Посетители увидят воссозданные на основе музейных образцов и научно-экспедиционных исследований традиционные костюмные комплексы русских, татар (включая кряшен и мишар), башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов, бытовавшие на территории Казанского Поволжья в период с XIX до начала XX вв.

Спецпроекты

Центром притяжения обещает стать экспозиция шедевров, представленных талантливыми мастерами на всероссийские конкурсы «Золотые руки России» и «Уникальные мастера России», которые также пройдут в рамках выставки.

Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представит на выставке экспозицию, посвященную 250-летию министра финансов России Канкрину Е.Ф. – инициатору выставочного движения России. Гости выставки смогут увидеть экспонаты ГОЗНАКА, книжного фонда Минфина, торжокских золотошвейных мастерских. На информационно-цифровой панели будет представлено юбилейное издание «Минфин России у истоков российского выставочного движения», рассказывающее о истории дореволюционных и мировых выставок с участием российских экспонентов.

Культурная программа выставки удивит феерическим Фестивалем этномоды «Этноподиум». В этом ярком проекте примут участие известные дизайнеры современной этнической моды из разных регионов России (Иркутская, Красноярская области, Бурятия, Тыва, Чувашия, Татарстан, Башкорстостан и др.) и стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также модельные агентства из Москвы, Коломны, Красноярска, Пензы и других городов нашей страны.

На показах Недели моды «Уникальная Россия» свои коллекции представят как именитые, так и начинающие российские дизайнеры. Выставка-форум дает ценный шанс молодым российским дизайнерам и моделям – тем, кто только дебютирует в индустрии, – заявить о себе на столь крупной и авторитетной выставочной площадке, в центре Москвы, наряду с мэтрами.

В рамках празднования Международного дня ювелира состоится Церемония награждения выдающихся деятелей ювелирной отрасли.

Кроме того, посетителей ожидает концертная программа с участием хореографических и балетных коллективов, эстрадных исполнителей.

Организаторы и история выставки

Организатор выставки - Ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции».

Существенный вклад в проведение выставки-форума и поддержку Ассоциации вносят Фонд «Уникальная Страна» и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

За три года выставка-форум «Уникальная Россия» зарекомендовала себя как масштабное культурное и социально значимое событие выставочного формата, показывающее красоту и богатство регионов России, соединяющее прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

В 2023 году масштаб выставки-форума достиг следующих показателей: 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки; 1250 участников из 73 регионов Российской Федерации; 57 000 посетителей; 77 деловых и культурных мероприятий; 65 показов дизайнерских коллекций одежд; более 30 выступлений творческих коллективов.

Выставка-форум «Уникальная Россиия» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организационную и информационную поддержку оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство финансов РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральное агентство по делам национальностей России, ведущие информационные агенства России, СМИ и блогеры.

Фото – Егор ЖУКОВ, Чувашия