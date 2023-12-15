Российский фонд культуры провёл презентацию книги «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова»

В старинном особняке XVIII века на Гоголевском бульваре состоялась презентация книги «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова», изданной Фондом дворянского рода Чичаговых и Российским фондом культуры.

Работа над публикацией велась при содействии ведущих российских историков, русских и французских потомков адмирала, а также при поддержке Росархива и Российского военно-исторического архива.

Адмирал Павел Васильевич Чичагов – первый по времени морской министр Российской империи, один из главнокомандующих Российской армии в войне 1812 года. Время управления Чичаговым морским министерством было ознаменовано широкими преобразованиями и улучшениями в русском флоте. Он был единственным из военачальников, оставивший после себя мемуарные свидетельства о событиях отечественной войны 1812 года, административном устройстве российского государства, внутренней и внешней политике страны.

«Адмирал начали писать записки в 1815 году, – рассказывает историю появления записок вице-президент Фонда дворянского рода Чичаговых Мария Чичагова. – Писал их 34 года. Дальше записи хранились у его дочери, которая передала их молодому офицеру Леониду Михайловичу Чичагову. Он стал расшифровывать их, давать свои комментарии. И тогда 14 глав вышли в журнале «Русская старина».

В дальнейшем записки были обнаружены внучкой Леонида Михайловича Чичагова Варварой Васильевной Чёрной в 1988 году. Рукописные записки Павла Васильевича на французском и итальянском языках долго хранились в Российском государственном военно-историческом архиве. Часть из них публикуются впервые.

Книга даёт возможность ознакомиться с неопубликованными ранее сведениями о важной исторической эпохе.

Среди гостей и спикеров вечера были составитель и научный редактор книги, доктор исторических наук Виктор Безотосный, доктор философских наук, заместитель главного редактора журнала «Родина», историк, автор Семён Экштут, настоятель храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл (Каледа), директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва.

По мнению историков, эти мемуары – уникальный исторический труд, так как адмирал Павел Васильевич Чичагов был не только очевидцем важных исторических событий, но и их непосредственным участником.