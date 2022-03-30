1 апреля на ВДНХ отметят День птиц — экологический праздник, который регулярно проходит в России с 1999 года. Тематическую программу приготовили резиденты Выставки — «Союзмультпарк» и «Городская ферма». Гостей ждут просмотры мультфильмов и творческие мастер-классы.

В «Союзмультпарке» 1 апреля в День птиц отметят 60-летний юбилей анимационного фильма «Дикие лебеди». В кинозале для гостей парка проведут конкурс: все, кто угадает мультфильмы с персонажами-птицами и их героев по видеофрагментам, получат подарки. После можно будет посмотреть на большом экране подборку из знаменитых мультфильмов с «пернатыми» персонажами, в том числе «Диких лебедей», которые были созданы на киностудии «Союзмультфильм» в 1962 году по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. Также все желающие вместе с художниками-мультипликаторами смогут создать из пластилина веселого и добродушного страуса Пашу из «Зебры в клеточку», умного галчонка Хватайку из «Простоквашино» и попугая Кешу из популярного анимационного сериала «Возвращение блудного попугая».

На «Городской ферме» с 11:00 до 18:00 каждые полчаса стартуют мастер-классы, где участники создадут из сена птичек. Также все желающие могут посмотреть на крылатых обитателей «Фермы» — гусей, уток, перепелов и павлинов. Зоологи «Фермы» ответят на вопросы гостей об особенностях жизни и повадок птиц. Помимо этого, посетители могут пообщаться с кроликами, принять участие в экскурсиях по оранжерее и совершить прогулку с альпака, ослицей и оленем.

Участие во всех активностях в «Союзмультпарке» и на «Городской ферме» бесплатное, при покупке входного билета в центры.

День птиц является наиболее известным праздником в честь этих животных, отмечаемым в Российской Федерации. Тематические мероприятия ежегодно проходят 1 апреля. В СССР официально праздновался начиная с 1927 года (с перерывами), в России возродился в 1999 году.

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