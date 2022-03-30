Подмосковные дома культуры постепенно трансформируются в современные общественные пространства

В Московской области дома культуры, исходя из запросов жителей, постепенно трансформируются в современные общественные пространства, где можно провести время всей семьей.

«Наши дома культуры активно участвуют в конкурсе Фонда кино на оснащение кинооборудованием и организации кинопоказа, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Только в 2021 году поддержку Фонда кино получили сельский дом культуры «Юность» и Досуговый центр «Звездный» в Сергиево-Посадском городском округе, культурно-досуговый центр «Октябрь» в г. Голицыно Одинцовского городского округа, два кинозала досугового и культурного центра «Костино» городского округа Королев. Сумма финансирования каждому учреждению составила 5 миллионов рублей».

Хорошим примером ответа на запрос жителей и нестандартного подхода к организации досуга можно назвать дворец культуры «Яуза», центр культуры и досуга «Марфино» в Мытищах, которые, опираясь на собственные силы и средства, смогли превратиться в одни из популярных и востребованных мест отдыха.

К примеру, в мастерской за сценой во дворце культуры «Яуза» проводятся литературные вечера, работает студия «Открытый микрофон». А в теплое время года на прилегающей территории показывают старое советское и итальянское кино.

В центре культуры и досуга «Марфино» из помещения, предназначенного для кафе, которое не пользовалось спросом у населения, создали многофункциональный зал «Место встречи». Теперь там проходят занятия практически всех направлений: от

спортивно-бальных танцев до поэтических вечеров, а в свободное время помещение используется как коворкинг, где собирается молодежь.

В рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» вновь открыт кинопоказ в киноконцертном зале «Молодость» Центра культурного развития городского округа Пущино, реализован проект по благоустройству прилегающей территории, где появились подсветка, афишная тумба, удобные парковочные места, скамейки.

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