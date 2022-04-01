День рождения в Touch

Новый формат для вашего дня рождения и эксклюзивный комплимент от шефа-повара дарит ресторан «Touch» на Садовнической набережной.

Бренд-шеф Никита Кузьменко создает здесь новую русскую кухню, основанную на эксперименте и ферментации, при этом оставляя её понятной. Дары полей, лесов, садов и огородов, плоды и цветы, грибы и листья – всё, что растет и колосится в России собрано в кладовых Touch. Революционный взгляд на кухню позволяет команде Touch создавать яркие запоминающиеся сочетания вкусов для банкетного и фуршетного предложения. Кухню ресторана идеально дополняют авторские напитки от Василия Жеглова.

А для именинников бренд-шеф приготовил кое-то особенное. Каждый именинник в день рождения получит гастрономический комплимент и лучшие условия на проведение своего мероприятия в новом ресторане на острове Балчуг.

Где? Москва, Садовническая набережная, д. 7.

Подробнее – сайт https://event.touchgroup.ru .

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