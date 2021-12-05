На ВДНХ почтут память сотрудников Выставки — героев Битвы под Москвой

5 декабря 2021 года, в 80-ю годовщину начала контрнаступлений советских войск в Битве под Москвой, на ВДНХ проведут тематическую экскурсию, а также почтут память сотрудников Выставки, которые в 1941 году стали бойцами 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Во время бесплатной экскурсии «Вставай, страна огромная…» расскажут о Битве под Москвой, истории формирования 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, о жизни Выставки во время войны, помощи фронту, подвигах ее сотрудников.

Участие по предварительной регистрации. Встреча экскурсионной группы в инфоцентре в левом крыле арки Главного входа. Начало в 13:00 и 15:30.

5 декабря состоится возложение цветов к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В мероприятии примут участие руководство и работники ВДНХ, родные и близкие ветеранов 13-й Ростокинской дивизии.

С первых дней войны Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) — сегодняшняя ВДНХ — играла важную роль в достижении победы над врагом. Выставка была одним из пунктов формирования дивизии народного ополчения. В 1941 году в Смоленском сражении на главном Московском направлении погибли 127 из 260 работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ушедших в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии.

С 1967 года на Выставке перед административным строением №230 находилась стела с фамилиями погибших сотрудников в годы войны, однако в 80-х она была утрачена. В 2019 году на ВДНХ открыли монумент, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Четырехметровый бронзовый памятник установили на площади Промышленности, перед павильоном №57.

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