На 93-м году ушла из жизни Народная артистка РФ Нина Ургант

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Нина Ургант умерла 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

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Во время Великой Отечественной войны Нина Ургант вместе с матерью проживала в оккупированном Даугавпилсе (Латвийская ССР, ныне — Латвийская Республика). После войны семья переехала в Ленинград. В школьные годы принимала участие в самодеятельности — пела и играла на гитаре.

В 1953-1954 годы она была актрисой Ярославского драматического театра им. Ф.Г. Волкова (в наше время — Российский государственный академический театр драмы).

В 1954-1962 годы служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (в настоящее время — театр-фестиваль «Балтийский дом»). Исполняла роли в постановках «В добрый час» по пьесе Виктора Розова, «Униженные и оскорбленные» по произведению Федора Достоевского, «Город на заре» по пьесе Алексея Арбузова, «Поднятая целина» по роману Михаила Шолохова, «Никто» по пьесе Эдуардо Де Филиппо и других.

С 1962 года по 2021 год Нина Ургант входила в труппу Национального драматического театра России, Александринского театра (Санкт-Петербург). Была задействована в более чем 30 спектаклях. В их числе «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Недоросль» по комедии Дениса Фонвизина, «Капитанская дочка» по произведению Александра Пушкина, «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена, «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова, «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского, «Аэропорт» по роману Артура Хейли и другие.

Нина Ургант широко известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль Олечки Михайловой в комедии Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского «Укротительница тигров» (1954). Среди ее киноработ — Катерина Овчаренко в мелодраме «Мать и мачеха» (1964, режиссер Леонид Пчелкин), Дина Миленина в фильме «Премия» (1974, Сергей Микаэлян). В 1970 году на экраны вышла драма «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Небольшая роль медсестры Раи в этой картине сделала Ургант знаменитой — во многом за счет исполненной актрисой песни «Нам нужна одна победа» на стихи Булата Окуджавы. Последняя кинороль — Ошкинчиха в приключенческой картине Алексея Козлова «Азиат» (2008). В общей сложности Нина Ургант снялась в более чем 50 фильмах и сериалах.

Публикуется по материалам ИТАР-ТАСС

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