РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEСветская премьера «Подростков в космосе» в Московском планетарии

Светская премьера «Подростков в космосе» в Московском планетарии

editor
By editor
90
подростки в космосе

В Московском планетарии прошла светская премьера первых двух серий научно-фантастического сериала Wink.ru «Подростки в космосе». Новый проект гостям представили исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Валентин Анциферов и другие. Перед началом показа все желающие смогли пройти космическую терапию и отправить свой запрос в космос.

Перед началом показа в большом звездном зале всех желающих ждала космическая терапия: под сменяющиеся кадры созвездий и планет, медитативные звуки Вселенной и голос, сгенерированный искусственным интеллектом, зрители смогли окунуться в атмосферу космического путешествия и отправить свой запрос в космос.

Проект гостям вечера представили актеры сериала Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Давид Сократян, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Валентин Анциферов, Константин Мирошников, Дарья Акмалова, Екатерина Новокрещенкова, Анна Халилулина, Анатолий Кормановский, Адель Гадаускас, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина, генеральные продюсеры Prospect Production Наталья Голодова и Дмитрий Лунев, креативные продюсеры Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев, исполнительный продюсер Светлана Кабанова и композитор сериала DRIADA (Александра Гаврильчук). Также мероприятие посетили режиссер Анна Викторова, дочь Ричарда Викторова, автора культовой кинодилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», и актриса Ирина Савина, исполнившая роль Кати Панферовой в фильме «Москва — Кассиопея».

На светской премьере были замечены певица Катя Лель, актеры Саша Бортич, Татьяна Струженкова, Мила Ершова, Виталий Андреев, Александр Новиков и другие.

«Я пришел посмотреть серии нашего проекта, чтобы вспомнить, как нам было хорошо, когда мы снимали. Это было круто, у нас была потрясающая команда!» — поделился актер Лев Зулькарнаев.

«В этом сезоне это не первая наша премьера, но точно одна из самых интересных. Не каждый раз мы собираемся в планетарии, когда есть возможность буквально стать ближе к звездам. Для нас это очень важный проект, с большим трепетом наблюдаем за ним и большие надежды возлагаем!» — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

«У нас в этом проекте есть надежный и максимально уверенный в своих силах партнер — Prospect Production. Это получился прекрасный сериал. “Подростки в космосе” сделали вызов “Вызову”!» — добавил генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.

«В 2022 году мы приняли решение о поддержке подростковых сериалов для онлайн-платформ. И сегодня начинаем получать результаты. “Подростки в космосе” — первый проект для подростков в жанре фантастики, созданный при нашей поддержке. Это своего рода современная версия научно-фантастического фильма “Москва — Кассиопея”, который хорошо знаком людям постарше. Надеемся, что современные подростки полюбят фантастику не меньше», — отметила генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

«Когда мы готовились к съемкам сериала, мы как на референс смотрели на фильм “Москва — Кассиопея”. К моему удивлению, недавно узнал, что мировая премьера этого фильма состоялась 23 сентября 1974 года, то есть ровно 50 лет назад. Тогда, в советские времена, во время премьеры этого фильма дворы пустели. Я не знаю, опустеют ли дворы во время показа нашего сериала, но если хоть один из подростков, который его посмотрит, свяжет свою жизнь с космосом — мы этот сериал снимали не зря!» — рассказал генеральный продюсер Prospect Production Дмитрий Лунев.

Напомним, по сюжету события разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru

Предыдущая статья
Более 100 экспонатов представили на выставке «История в объективе» в Музее Победы
Следующая статья
Древнее зло возвращается: о чем новый роман Виктора Пелевина?

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru