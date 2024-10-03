Светская премьера «Подростков в космосе» в Московском планетарии

В Московском планетарии прошла светская премьера первых двух серий научно-фантастического сериала Wink.ru «Подростки в космосе». Новый проект гостям представили исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Валентин Анциферов и другие. Перед началом показа все желающие смогли пройти космическую терапию и отправить свой запрос в космос.

Перед началом показа в большом звездном зале всех желающих ждала космическая терапия: под сменяющиеся кадры созвездий и планет, медитативные звуки Вселенной и голос, сгенерированный искусственным интеллектом, зрители смогли окунуться в атмосферу космического путешествия и отправить свой запрос в космос.

Проект гостям вечера представили актеры сериала Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Давид Сократян, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Валентин Анциферов, Константин Мирошников, Дарья Акмалова, Екатерина Новокрещенкова, Анна Халилулина, Анатолий Кормановский, Адель Гадаускас, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина, генеральные продюсеры Prospect Production Наталья Голодова и Дмитрий Лунев, креативные продюсеры Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев, исполнительный продюсер Светлана Кабанова и композитор сериала DRIADA (Александра Гаврильчук). Также мероприятие посетили режиссер Анна Викторова, дочь Ричарда Викторова, автора культовой кинодилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», и актриса Ирина Савина, исполнившая роль Кати Панферовой в фильме «Москва — Кассиопея».

На светской премьере были замечены певица Катя Лель, актеры Саша Бортич, Татьяна Струженкова, Мила Ершова, Виталий Андреев, Александр Новиков и другие.

«Я пришел посмотреть серии нашего проекта, чтобы вспомнить, как нам было хорошо, когда мы снимали. Это было круто, у нас была потрясающая команда!» — поделился актер Лев Зулькарнаев.

«В этом сезоне это не первая наша премьера, но точно одна из самых интересных. Не каждый раз мы собираемся в планетарии, когда есть возможность буквально стать ближе к звездам. Для нас это очень важный проект, с большим трепетом наблюдаем за ним и большие надежды возлагаем!» — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

«У нас в этом проекте есть надежный и максимально уверенный в своих силах партнер — Prospect Production. Это получился прекрасный сериал. “Подростки в космосе” сделали вызов “Вызову”!» — добавил генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.

«В 2022 году мы приняли решение о поддержке подростковых сериалов для онлайн-платформ. И сегодня начинаем получать результаты. “Подростки в космосе” — первый проект для подростков в жанре фантастики, созданный при нашей поддержке. Это своего рода современная версия научно-фантастического фильма “Москва — Кассиопея”, который хорошо знаком людям постарше. Надеемся, что современные подростки полюбят фантастику не меньше», — отметила генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

«Когда мы готовились к съемкам сериала, мы как на референс смотрели на фильм “Москва — Кассиопея”. К моему удивлению, недавно узнал, что мировая премьера этого фильма состоялась 23 сентября 1974 года, то есть ровно 50 лет назад. Тогда, в советские времена, во время премьеры этого фильма дворы пустели. Я не знаю, опустеют ли дворы во время показа нашего сериала, но если хоть один из подростков, который его посмотрит, свяжет свою жизнь с космосом — мы этот сериал снимали не зря!» — рассказал генеральный продюсер Prospect Production Дмитрий Лунев.

Напомним, по сюжету события разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru