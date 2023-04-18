На ВДНХ презентовали почтовую марку о российском фильме «Вызов», снятом в космосе

В Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоялась презентация и церемония гашения художественной почтовой марки из серии «Современный российский кинематограф», посвященной российскому фильму «Вызов». Часть съемок этой картины была проведена на Международной космической станции. Тематические марки поступят в обращение с 20 апреля 2023 года.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, режиссер художественного фильма «Вызов» Клим Шипенко, российский космонавт-испытатель, исполнитель одной из главных ролей в этой картине Петр Дубров.

Для презентации художественной почтовой марки был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата гашения — 10 апреля 2023 года. Марка номиналом 30 рублей и тиражом 180 тысяч экземпляров выполнена художником-дизайнером Ханией Бетрединовой на основе постера фильма «Вызов».

Почтовые марки поступят в обращение 20 апреля 2023 года, в день выхода в прокат фильма «Вызов». Приобрести их можно будет в отделениях почтовой связи и салонах «Коллекционер» по всей России.

«Вызов» — первый в мире фильм, снятый в космосе. На главную роль было подано порядка трех тысяч заявок, но в итоге выбрали актрису Юлию Пересильд. Режиссер Клим Шипенко также отправился на Международную космическую станцию. В полете он выполнял функции оператора, гримера и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный летчик-космонавт Антон Шкаплеров, до этого уже трижды побывавший в космосе.

Съемки стартовали 5 октября 2021 года, в день старта с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-19». Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток. Материал, отснятый в космосе, составил примерно 35 минут итогового хронометража фильма. В июне 2022 года группа провела наземные съемки, которые прошли на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, подмосковного санатория Вороново, а также в павильоне со специально построенной копией Центра управления полетами Госкорпорации «Роскосмос».

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