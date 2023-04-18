В МГК представлена выставка «Святой благоверный князь Александр Невский – небесный покровитель русских императоров»

В Московской государственной консерватории представлена выставка «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров». Александр Невский – государственный, исторический, политический деятель, полководец. Он – небесный покровитель трех российских императоров – Александра I, Александра II и Александра III.

О славных делах, связанных с именем известного государственного деятеля рассказывает стендовая выставка, подготовленная фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институтом всеобщей истории Российской академии наук при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

История почитания Александра Невского насчитывает не один век. Святому ставили храмы как в российской империи, так и за рубежом. В 1725 году был учрежден Орден святого благоверного князя Александра Невского. Александр Невский покровитель дипломатической службы России. К Александру Невскому за заступничеством обращались, его именем были названы многие дома престарелых, больницы, детские приюты.

Выставочная деятельность Московской государственной консерватории – уже хорошая традиция. Не в первый раз консерватория обращается и к имени Александра Невского. В 2016 году Большой зал консерватории служил кинотеатром. Шедевр Сергея Эйзенштейна, фильм «Александр Невский» был показан в сопровождении музыки Сергея Прокофьева.

Выставка продлится до 5 мая 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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